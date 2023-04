Erweitertes Praxisteam startet

Gesundheit: Medizinisches Versorgungszentrum nimmt Arbeit in alten Räumen auf und zieht im August ins neue Großkrotzenburger Ärztehaus

Großkrotzenburg 05.04.2023 - 15:03 Uhr 2 Min.

Ein erweitertes Team hat die Großkrotzenburger Allgemeinärztin Angela Kaus-GrammelAngela (Zweite von links) um sich geschart. Ihr neues MVZ soll Kern der hausärztlichen Versorgung im Medzentrum an der Kahler Straße werden.

Denn die Neuorganisation der seit rund 20 Jahren im Gebäudekomplex gegenüber dem Rewe-Markt etablierten Hausarztpraxis steht laut MVZ-Geschäftsführerin Isabelle Ritter keineswegs nur auf dem Papier. Mit Peter Grammel ist ein zweiter Allgemeinarzt an Bord, mit Katharina Kulick und Tanja Jimenez Perez zwei weitere Mitarbeiterinnen. Auf der Homepage (https://www.mvz-grosskrotzenburg.de) und per Stellenanzeige werden weitere Ärzte gesucht, die als Angestellte in das Versorgungszentrum einsteigen wollen.

Als Ziel hat das neu formierte Team laut Ritter ein »patientenzentriertes« Versorgungsangebot im neuen Ärztehaus, nach dem Konzept des spezialisierten Investors Ideenwelt Gesundheitsmarkt (IWG) aus Gießen als Medzentrum bezeichnet, vor Augen. Dort werden dem hausärztlichen MVZ nach Worten der Geschäftsführerin vier Ärztezimmer und sechs weitere Funktionsräume - etwa für EKG, Blutabnahme oder Verbandswechsel - zur Verfügung stehen. Das medizinische Angebot soll vom Sommer an laut Homepage zusätzlich Belastungs- und Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessung, erweiterte Ultraschall-Diagnosen sowie fortlaufendes Desease-Management für Patienten mit Diabetes Typ II, Asthma und koronaren Herzerkrankungen umfassen.

Den Umzug - in Übereinstimmung mit dem aktuellen IWG-Zeitplan für Juli oder August vorgesehen - will die MVZ-Besatzung dann auch mit einer offiziellen Eröffnungsfeier begehen. In den aktuellen Praxisräumen ist dafür kaum Platz: Größter Raum dort sei das Wartezimmer für die Patienten, sagt Angela Kaus-Grammel. Um mit den übrigen beengten Räumen auszukommen, seien ausgefeilte Dienstpläne und verlängerte Öffnungszeiten nötig. Laut Isabelle Ritter setzt das erweiterte Team ansonsten auf »Flexibilität, Offenheit und zu einem großen Teil Verständnis auch von Seiten der Patienten«. Die Situation im Übergang sei »sicherlich nicht ideal, aber wir machen das Beste daraus«.

Dass die Hausarztpraxis Kaus-Grammel bei der Neuausrichtung der medizinischen Versorgung in Großkrotzenburg den Anfang macht, erscheint im Rückblick wenig überraschend - brachte ihre Inhaberin 2016 doch über einen Antrag der CDU-Fraktion, der sie in der Gemeindevertretung angehört, die Suche nach einem geeigneten Zukunftsmodell in Gang. Alarmiert zeigte sich seinerzeit nicht nur die Union. Alle drei bestehenden Allgemeinarzt-Praxen in der Gemeinde seien nicht zukunftsfähig, warnte Kaus-Grammel: Inhaber kurz vor dem Ruhestand und ohne Nachfolger, mangelnde Barrierefreiheit und beengte räumliche Verhältnisse.

Einen Grundsatzbeschluss für den Bau eines Ärztehauses fasste die Gemeindevertretung bereits Ende 2016 einstimmig. Mitte 2017 liefen Standortsuche und Bedarfsanalyse an, Anfang 2019 gab es grünes Licht für den Bau auf dem spitzen Parkplatz-Dreieck an der Kahler Straße gegenüber dem Oberwaldstadion. In Februar 2022 begann IWG mit den Bauarbeiten. Richtfest wurde im Oktober gefeiert. Bezugsfertig sein soll das Medzentrum im Juli oder August.

Hintergrund: Angebot im Ärztehaus Nach dem Konzept des Investors soll das Großkrotzenburger Ärztehaus die medizinische Versorgung in der Gemeinde dauerhaft sichern und nicht zuletzt erweitern. Nach Angaben der Medzentrum Großkrotzenburg GmbH soll es in dem viergeschossigen Neubau neben der hausärztlichen Komponente mit dem neuen MVZ eine Hautarzt- und eine Zahnarztpraxis geben. Als Mieter im Boot sind demnach außerdem eine Apotheke, eine Senioren-Tagespflege, eine stationäre Beatmungspflege, ein Hörgeräte-Akustiker sowie Praxen für Osteopathie und Physiotherapie, ferner ein Fitnessstudio mit Reha-Angebot. Mit einer eigenen Bushaltestelle wird das Ärztehaus an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Parkplätze sollen sowohl direkt am Objekt als auch gegenüber auf dem früheren Gelände des Oberwaldstadions zur Verfügung stehen. kko