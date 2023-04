Erster Hitzeschutztag in Main-Kinzig

Aktion: Vorträge und Workshops am 6. Mai

Hanau 28.04.2023

Hessen hat vor wenigen Wochen seinen Hitzeaktionsplan vorgestellt. Die Landkreise und kreisfreien Städte sind nun dazu aufgerufen, ebenfalls ein entsprechendes Konzept zu entwerfen. "Dabei geht es um die Erarbeitung von Maßnahmen, die die Bevölkerung und insbesondere gefährdete Gruppen vor den schädlichen Auswirkungen von Hitzeereignissen schützen", wird Wolfgang Lenz, Leiter des Amts für Gesundheit und Gefahrenabwehr, in der Mitteilung zitiert. Das könnten zum Beispiel Pflegebedürftige oder ältere Personen sein.

Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler wird am Hitzeschutztag um 9.30 Uhr in das Thema einführen. Um 10 Uhr folgt ein Vortrag von Maria Haas-Weber, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Vorsitzende des Fördervereins für Palliative Patienten-Hilfe Hanau, über "Gesundheitliche Hitzefolgen bei älteren und pflegebedürftigen Menschen" in Zusammenarbeit mit Silvia Fuß und Christa Kuhn vom Expertenteam Palliativ-Pflege. Um 12 Uhr erläutern Wolfgang Lenz und Erik Zukunft vom Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr, welche Ziele und Themen ein Hitzeaktionsplan umfasst.

Um 13.15 Uhr werden in Kollaboration mit der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit die gesundheitlichen Hitzefolgen bei Kindern erörtert. "In daran anschließenden Workshops mit Hebammen sowie Mitarbeiterinnen von Schulen und Kitas wollen wir unter anderem besprechen, wie man Hitzeerkrankungen bei Kindern erkennt und mit welchen Maßnahmen man in einer Einrichtung vorsorgen kann", erläutert Erik Zukunft, der das Projekt "Hitzeaktionsplan" federführend betreut. Von 15.30 bis 16.30 Uhr stehen die Verwaltung und die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit für einen Austausch zur Verfügung. Begleitend zum Rahmenprogramm besteht den ganzen Tag über Gelegenheit, sich an Ständen und mit Hilfe von Flyern rund um das Thema zu informieren.

