Erster Hessentag nach drei Jahren startet in Pfungstadt

60. Landesfest

Pfungstadt 28.05.2023 - 14:41 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Wappen von Pfungstadt (l-r), der Hessen-Löwe und die «Hessentags-Flagge» wehen in der Innenstadt im Wind.

Die Aufbauarbeiten sind im vollen Gange. Am kommenden Freitag startet im südhessischen Pfungstadt der erste Hessentag nach drei Jahren coronabedingter Pause. Für mehr als eine Woche wird dann beim 60. Landesfest die 25 000 Einwohner zählende Gemeinde südwestlich von Darmstadt ganz im Zeichen von Traditionspflege, Musik-Events, Informationsangeboten, Kultur, Kirche, Politik und Mitmachangeboten stehen. Die Macher des Festivals rechnen nach eigenen Angaben mit rund 600 000 Besuchern bis zum abschließenden Festumzug mit 110 Zugnummern am 11. Juni.

Pfungstadt war vor genau 50 Jahren schon einmal Gastgeber des Festes. Den Hessentag gibt es seit 1961. Ins Leben gerufen wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn (SPD), der das Gemeinschaftsgefühl in dem Bundesland mit seinen zahlreichen Vertriebenen und Neubürgern fördern wollte. Zum letzten Mal wurde der Hessentag 2019 in Bad Hersfeld veranstaltet. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Feste in Bad Vilbel, Haiger und Fulda abgesagt werden.

Dieser Ausfall stellte die Verantwortlichen des jetzt beginnenden Landesfestes vor Probleme. «Wir dachten, wir können bei den anderen Hessentagen gucken, wie die das machen und das war natürlich nicht der Fall», sagte Bürgermeister Patrick Koch (SPD) über die Planungen. Man habe nicht lernen können, was die anderen gegebenenfalls für Fehler machen, die man dann selbst schon mal hätte vermeiden können. «Wir müssen jetzt unsere eigenen Fehler machen.»

Das Programm für das Landesfest unter dem Motto «Pfungstadt zieht an» ist riesig. Es werden Stars wie Peter Maffay, Sarah Connor, Nico Santos, Silbermond oder Comedian Bülent Ceylan auftreten. Auf mehreren Bühnen gibt es Jazz, Rock, Blasmusik, Shanty Chöre, Schlager oder Kinderlieder. Vereine, Initiativen oder Behörden informieren über ihre Arbeit. Neugierige können sich über Greifvögel, die Jäger- und Falknerausbildung, Bienen und die Imkerei informieren. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will eine «Glückskirche» mit vielen Pflanzen und digitalen Schmetterlingen einrichten. Insgesamt gibt es an der vom Südwesten bis in den Nordosten der Stadt reichenden Hessentagsmeile rund 1200 Programmpunkte, rund 1000 sind kostenlos.

Am abschließenden Festumzug wird alleine der Kreis Darmstadt-Dieburg, in dem Pfungstadt liegt, nach Angaben des Hessentagsbüros mit 16 Zugnummern teilnehmen. Weitere 26 Landkreise und Städte sowie zwei Partnerstädte werden sich ebenfalls präsentieren. lhe