Erneut Weltkriegsbombe in Hanau entschärft

Auf altem Dulopillo-Gelände

Hanau 04.05.2023 - 11:16 Uhr < 1 Min.

Für die Dauer der Entschärfung war ein Sicherheitsbereich im Radius von rund 300 Metern um die Fundstelle festgelegt worden. Mehrere Hundert Menschen wurden evakuiert, vor allem Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft.

Die Weltkriegsbombe war auf dem ehemaligen Gelände des Matratzenherstellers Dunlopillo gefunden worden. Dort wird parallel zu Bauarbeiten nach Blindgängern gesucht. Die Entschärfung am Mittwoch sei auch günstig gewesen, weil in dem benachbarten Unternehmen an jenem Tag Werkruhe herrschte, teilte die Stadt mit.