Elektro-Bestell-Busse in Rhein-Main zunehmend gefragt

On-Demand-Shuttles

Mainz/Frankfurt 10.10.2023 - 18:27 Uhr 3 Min.

ARCHIV - 24.08.2023, Rheinland-Pfalz, Mainz: «Mainz Rider»-Fahrzeuge stehen auf einem Hof in Mainz. Die Fahrzeuge sollen den ÖPNV ergänzen. (zu dpa: «Elektro-Bestell-Busse in Rhein-Main zunehmend gefragt ») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

EMIL, MainzRider, Colibri und HeinerLiner: Kleine Bestellbusse mit solchen Namen haben im Rhein-Main-Gebiet Konjunktur. Das On-Demand-Projekt im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit neun kommunalen Partnern in Hessen ist nach eigenen Angaben das größte in Deutschland - bei weiter wachsender Nachfrage. Mehr als 783 000 Fahrgäste sind bisher mit den inzwischen insgesamt 145 Fahrzeugen unterwegs gewesen.

Auch in Mainz gibt es - anders als in der hessischen Landeshauptstadt auf der gegenüberliegenden Rheinseite - ein solches Angebot, das ebenfalls zunehmend gefragt ist. Der MainzRider startete mitten in der Pandemie im September 2020 und verzeichnete seit Dezember 2022 stärker wachsende Zahlen, sagt der Sprecher der Mainzer Stadtwerke, Jens Grützner. Seit Betriebsstart seien mehr als 63 000 Fahrgäste befördert worden, ergänzt sein Kollege Michael Theurer. Im ländlich strukturierten Rheinland-Pfalz verkehren außer in Mainz sonst zumeist Bürgerbusse. Shuttles wie der Rider werden aber etwa auch in Trier und Wittlich erprobt.

Was sind On-Demand-Shuttles?

Die On-Demand-Shuttles sind flexible Verkehrsangebote - meist Kleinbusse - die digital per App oder telefonisch buchbar sind. Sie kommen «on demand», also «auf Anfrage». «Sie ergänzen den regulären Nahverkehr vor Ort, indem sie Fahrgäste zum Beispiel an Tagesrandzeiten oder auf der letzten Meile vom Bahnhof nach Hause bringen», sagt Maximilian Meyer vom RMV. «Die Shuttles fahren alle vollelektrisch, bündeln Fahrten mit derselben Fahrtrichtung bestmöglich und fahren nur, wenn sie benötigt werden.»

Das Angebot wird dem RMV zufolge von Menschen aller Altersgruppen genutzt. «Den größten Anteil haben 25- bis 49-Jährige», sagt Meyer. «Die Fahrgastzahl wächst kontinuierlich.» Im Juli wurde der Hopper - das Angebot im Kreis Offenbach - auf alle zwölf Kommunen ausgeweitet. Der Mainer fährt inzwischen drei Stadtteile in Hanau an. «Angeregt durch die Fahrtanfragen der Fahrgäste werden außerdem angrenzende Bediengebiete stärker miteinander verzahnt», berichtet Meyer. Der DadiLiner im Kreis Darmstadt-Dieburg fahre seit kurzem den Darmstädter Hauptbahnhof an - dort verkehrt der HinerLiner. Und KNUT fährt aus dem Frankfurter Norden inzwischen auf Wunsch auch bis zum Bahnhof in Bad Vilbel. Colibri ist in Hofheim und Emil in Taunusstein unterwegs.

Die derzeit zehn Fahrzeuge des MainzRiders seien vor allen an Wochenende nahezu ausgelastet, sagt Grützner. «Das bedeutet, dass wir samstags und sonntags acht Dienste von 18 bis 6 Uhr laufen haben.» Bisher werden 13 Stadtteile angefahren, Mitte 2024 sollen auch die Altstadt und die Neustadt angefahren werden – «dann wäre der MainzRider tatsächlich in ganz Mainz unterwegs».

Finanziell tragen sich die Angebote - wie auch der übrige ÖPNV - nicht selbst. In Mainz übernehmen die Stadtwerke den Löwenanteil der Kosten, «die sich derzeit noch im sechsstelligen Bereich bewegen», wie Grützner sagt.

RMV-Sprecher Meyer sagt, die Finanzierung der Angebote sei Teil des Förderprogramms «Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme» des Bundesverkehrsministeriums mit insgesamt rund 27 Millionen Euro für die Jahre 2020 bis 2024. Dazu kämen Mittel des Rhein-Main-Verkehrsverbundes sowie einiger Nahverkehrsorganisationen.

Was kosten Bestell-Busse?

Und was zahlen die Fahrgäste? «Sofern Fahrgäste eine Zeitkarte wie das Deutschland-Ticket besitzen, sind sie je nach Netzwerk kostenfrei unterwegs, oder zahlen lediglich einen Komfortzuschlag von 1 bis 1,50 Euro je Fahrt», sagt Meyer. Die Grundgebühr ohne Zeitkarte liege je nach Netzwerk zwischen 1,50 und 3,50 Euro zuzüglich einem Kilometerpreis zwischen 0,10 und 0,50 Euro. «Der Preis liegt somit tendenziell leicht oberhalb des klassischen ÖPNV aber deutlich unter dem Preis eines Taxi.»

Mit ÖPNV-Zeitkarte kostet die Grundgebühr im MainzRider einen Euro, sonst 3,50 Euro. Dazu kommt ein Grundpreis von einem Euro und 0,70 Cent pro Kilometer. Die entfallen für mitfahrende Erwachsene, wie Theurer erläutert.

Die Zukunft der On-Demand-Shuttles

Kritik von Taxi-Unternehmen an den Bestell-Bussen habe es kaum gegeben, sagt Meyer. Auch in Mainz gebe es keine Konflikte, sagt Grützner. «Bei den On-Demand-Angeboten handelt es sich um ein ÖPNV-Angebot, das hinsichtlich Flexibilität und Komfort zwar nah an das Taxiniveau herankommt, aber nicht mit einem Taxi gleichzusetzen ist und keinen Ersatz darstellt», sagt Meyer. Einige Verkehre würden sogar von lokalen Taxi-Unternehmen betrieben.

Einen Mangel an Fahrern gibt es bei den Angeboten noch nicht. «Fahrpersonal zu finden ist, wie im gesamten ÖPNV, nicht so leicht», sagt auch Theurer. «Da für den MainzRider aber nur ein Personenbeförderungsschein benötigt wird, ist es hier für uns etwas einfacher. Aktuell befinden wir in der guten Situation, genug Fahrpersonal zu haben.»

Meyer sagt: «Nichtsdestotrotz spürt die gesamte ÖPNV-Branche den Fachkräfte- und insbesondere Fahrpersonalmangel, weshalb die ON-Demand-Shuttles perspektivisch autonom fahren sollen.»

Die Bahn möchte mit Partnern wie dem RMV autonome Shuttles in Darmstadt und später auch im Kreis Offenbach anbieten, die später ohne Fahrer auf den Straßen rollen sollen. «Wir wollen im ländlichen Raum gezielt mit kleinen, flexibel einsetzbaren Fahrzeugen ohne feste Routen und Haltestellen arbeiten», sagt ein Bahnsprecher. Es solle die Lücke geschlossen werden, die bisher oft nur das Auto schließen konnte. Der Start einer ersten Testphase war eigentlich für den Mai geplant. Er verzögert sich unter anderem, weil hierfür noch eine Genehmigung des Kraftfahrtbundesamtes nötig ist. Wann und mit welchen Fahrzeugen das Projekt starten kann sei derzeit noch unklar. «Aktuell liegt unser Fokus darauf, den Testbetrieb so schnell wie möglich zu realisieren.»

dpa