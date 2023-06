Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eine Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Rauchgase

Erzhausen 20.06.2023 - 09:50 Uhr < 1 Min.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag sagte, wurde die Frau am Montagnachmittag aus einer von Rauch eingeschlossenen Wohnung des Mehrfamilienhauses gerettet. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Die Brandwohnung ist den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner hätten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Warum die Kellerwohnung ist Brand geriet, war nach den Aussagen des Feuerwehrsprechers zunächst unklar.