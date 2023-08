Ein Waldkindergarten für Schaafheim

Betreuung: Im »Röhricheck« nahe des Freibads sollen noch in diesem Jahr die Bauarbeiten beginnen - Kosten: 500.000 Euro - Kita-Erweiterung in Mosbach geplant

Schaafheim 24.08.2023 - 16:07 Uhr 2 Min.

An der Freizeitanlage "Röhricheck" nahe dem Schaafheimer Freibad wird ein Waldkindergarten errichtet, in dem ab nächstem Jahr 20 neue Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.

Die Baugenehmigung liege der Verwaltung vor, mit den Ausschreibungen der Gewerke werde nun begonnen, teilt Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) mit.

Mit der Errichtung eines Waldkindergartens, bei dem die Kinder überwiegend draußen sind, Lern- und Spielangebote in enger Beziehung zur naturnahen Umgebung stehen, und in dem handelsübliche Spiel- und Bastelutensilien die Ausnahme sind, will die Gemeinde auf die erhöhte Nachfrage nach dieser Form der Kinderbetreuung reagieren. In mehreren Kommunen in der Nachbarschaft gehören Waldkindergärten seit Jahren zum Betreuungsangebot. Die Einrichtungen sind in der Regel ausgebucht.

Schaafheim zieht nun also nach und schafft mit dem Waldkindergarten nicht nur ein neues, naturnahes Angebot, sondern auch 20 zusätzliche Betreuungsplätze. Das lässt sich die Gemeinde einiges kosten. Rund 500.000 Euro wird der Waldkindergarten kosten, in dessen Mittelpunkt ein Gebäude in Holzständerbauweise steht, in die sich Kinder und Erzieherinnen bei Bedarf zurückziehen können. Die bestehende Freizeitanlage im »Röhricheck« kann weiterhin genutzt werden, jedoch wird sich die Fläche des Außengeländes dort etwas verringern. Im Sommer 2024 soll die Einrichtung in Betrieb genommen werden, in der Kinder zwischen drei und sechs Jahre zunächst täglich bis 14 Uhr betreut werden sollen.

Die Trägerschaft übernimmt die gemeinnützige GmbH »Terminal for Kids«, die bereits die Kindertagesstätte mit insgesamt 112 Betreuungsplätzen in der Schaafheimer Lönsstraße betreibt. Dort werden Krippenkinder ab einem Jahr ebenso betreut wie Ü-3-Kinder. Außerdem gibt es zwei Integrationsgruppen. Die zweite Kita in der Kerngemeinde bietet 100 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren und 20 Plätze für U-3-Kinder. Vor drei Jahren erhielt die Kindertagesstätte in der Wilhelmstraße in Trägerschaft der evangelischen Kirche einen Neubau und damit eine neue Kita-Gruppe.

Auch in der Kita in Mosbach steht eine Erweiterung an. Gegenwärtig gibt es dort drei Gruppen für Kinder über drei Jahre mit insgesamt 75 Plätzen, sowie eine U-3-Gruppe. Nach der Erweiterung soll es zwei zusätzliche Räume geben, die Kita künftig also sechsgruppig sein. Für den Anbau wird das benachbarte Spielplatzgelände hinzugenommen. Das bestehende Kita-Gebäude hat einen hohen Sanierungsbedarf. In die Sanierung des Altbestands und den Neubau der zusätzlichen Räume investiert Schaafheim fünf Millionen Euro. Beide Maßnahmen sind nun möglich geworden, weil die Immobilie und das Gelände wieder im Eigentum der Gemeinde sind. Mitte der neunziger Jahre war das Grundstück in den Besitz der katholischen Kirche übergegangen, die vor fast 30 Jahren dort eine Kita gebaut und seither betrieben hatte.

Bei einer so hohen Investition in die Einrichtung durch die öffentliche Hand machte es Sinn, dass Gebäude und Grundstück auch wieder in den Besitz der Kommune übergehen. Auch das hat seinen Preis: 950.000 Euro kostet der Erwerb. Während der Sanierungs- und Umbauarbeiten sollen die Kita-Kinder in einen Ersatzstandort umziehen. Die geplante Containeranlage als Übergangslösung soll bereits sechs Gruppen aufnehmen können. Der Baustart ist für 2024 anvisiert.

Melanie Schweinfurth

Hintergrund: Kindertagespflege Neben den Kindergärten und Kitas sind Kindertagespflegepersonen wichtige Akteure bei der Betreuung der Kleinsten. In Schaafheim, Schlierbach und Mosbach gibt es gegenwärtig vier Kindertagespflegepersonen, die Kinder bis drei Jahre in Kleingruppen betreuen. Die Gemeinde wirbt dafür, dass neue Kindertagespflegestellen eingerichtet werden und gewährt neuen Pflegepersonen einen Investitionszuschuss. Außerdem biete die Verwaltung angehenden Tagesmüttern oder -vätern Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Räumen, wie Bürgermeister Rauschenberger mitteilt. schme