Ein Schatz der Artenvielfalt - Naturschutz am Vogelsberg

Wertvolle Wiesen

Schotten 28.06.2023 - 18:39 Uhr 3 Min.

Joachim Schönfeld, Sachgebietsleiter vom Amt für Wirtschaft und ländlichen Raum des Vogelsbergkreises (links) und Johannes Euler, Projektleiter beim Naturschutzgroßprojekt Vogelsberg sitzen auf einer Bergmähwiese im Vogelsberg.

Es gibt Eingriffe zum Schutz der Natur, die unbedarfte Naturfreunde auf die Palme bringen. Wieso denn hier Bäume gefällt werden? Gegen die Klimaerwärmung werde doch jeder Baum gebraucht! Diese und ähnliche Sätze hörten Mitarbeiter des Naturschutzgroßprojektes Vogelsberg vor wenigen Wochen von Wanderern, als unterhalb des Hoherodskopfes auf einer Wiese einige Fichten gefällt wurden. Was sich auf den ersten Blick vielleicht nicht jedem erschließt, ist tatsächlich aber ein wichtiger Eingriff für den Naturschutz, wie Johannes Euler, Projektleiter beim Naturschutzgroßprojekt Vogelsberg, deutlich macht.

«Das Fällen der Fichten hat dazu gedient, die besonders wertvolle Bergmähwiese am Breungeshainer Hang zu schützen», erklärt er. Jetzt, ein paar Wochen nach dem Fällen der Fichten, taucht die Sonne die Wiese in ein Meer von Grün-, Braun- und Rottönen mit bunten Tupfern dazwischen. Die Pflanzen hier lieben die Sonne, Schatten von Bäumen dagegen nicht. Deswegen mussten einzelne Fichten und Gehölze weg.

Wiesen wie diese hier unterhalb des rund 764 Metern hohen Hoherodskopfes sind nach Eulers Worten besonders wertvoll, da sie immer seltener werdende Pflanzen beherbergen, die im Vogelsberg noch vorkommen, wie etwa der violett blühende Waldstorchschnabel, die gelbe Trollblume und die Schwarze Teufelskralle. Aber auch unscheinbare Pflanzen wie das raue Borstgras haben hier eine Heimat. Ebenso Taubenkropf-Leimkraut, Witwenblume, Klappertopf und die fröhlich leuchtenden Wiesenglockenblumen.

Die offenen, weitgehend baum- und buschlosen Heuwiesen und Weidelandschaften mit niedrigem Bewuchs haben über Jahrhunderte hinweg den Vogelsberg geprägt. Doch ihre Bestände haben wegen der Intensivierung der Landwirtschaft und durch die Aufgabe unrentabler Flächen stark abgenommen und stehen daher unter gesetzlichem Schutz.

Blütenreichtum lockt Insekten

Wegen ihres Artenreichtums sind Bergmähwiesen nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) von enormer Bedeutung. Wegen ihres Blütenreichtums profitierten vor allem Insekten von ihrem reichhaltigen Nahrungsangebot. «Leider sind Bergmähwiesen auch in Hessen stark im Rückgang begriffen», sagte eine Sprecherin. Hauptgründe seien Beweidung und Düngung. Bergmähwiesen finde man in extensiv genutzten Hochlagen oberhalb 500 Metern - in Hessen neben dem Vogelsberg vor allem in der Rhön und im Westerwald.

Der Breungeshainer Hang hat auf einer Fläche von der Größe von 50 Hektar (etwa 70 Fußballfeldern) gleich mehrere sogenannte Offenlandbiotope vorzuweisen: Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, Magerwiesen und Bergmähwiesen. «Es gibt in Hessen rund 1400 Hektar kartierte Bergmähwiesen. Über die Hälfte davon liegt bei uns im Vogelsberg», erklärt Joachim Schönfeld, Sachgebietsleiter vom Amt für Wirtschaft und ländlichen Raum des Vogelsbergkreises, nicht ohne Stolz.

Damit die Wiesen niedrig bleiben, muss verhindert werden, dass sich Bäume und Büsche ausbreiten. Dafür sorgen die Landwirte mit ihren Maschinen oder Weidetieren. Am Breungeshainer Hang übernimmt das eine Herde aus rund 600 Mutterschafen. Für den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen liegen zu viele Steinbrocken herum.

Der Schäfer vom Breungeshainer Hang wird finanziell unterstützt. Und auch für Landwirte mit artenreichen Wiesen gibt es für bestimmte Maßnahmen Geld, wie Schönfeld erklärt. «Wir bitten sie, die Bergmähwiesen zu «extensivieren», das heißt etwa keinen oder nur sehr wenig Dünger einzusetzen und die Fläche maximal zweimal im Jahr zu mähen oder zu beweiden. Auch der Zeitpunkt der ersten Nutzung wird nach hinten verschoben.» Die Landwirte erhielten einen finanziellen Ausgleich für entgangenen Ertrag und für ihren zusätzlichen Aufwand. Der Kreis bietet ihnen überdies Orientierung im Förderdschungel.

900 000 Euro pro Jahr

Die Maßnahmen des Naturschutzgroßprojekts sind laut Schönfeld gewissermaßen das «Sahnehäubchen» auf die Naturschutzmaßnahmen des Kreises. Gefördert wird es vor allem aus Bundesmitteln, aber auch Land und Kreis sind beteiligt. Rund 900 000 Euro pro Jahr stehen dem Projekt zur Verfügung. Es läuft seit 2015 und ist zunächst bis Ende 2024 befristet. Derzeit liefen aber Gespräche über eine Verlängerung bis Ende 2026, sagt Euler. Der 27-Jährige, der Umweltwissenschaften studiert hat und aus dem Vogelsberg kommt, leitet das Naturschutzgroßprojekt seit gut einem Jahr.

Das Geld wird für Naturschutzmaßnahmen in speziell ausgewiesenen Förderräumen mit einer Gesamtfläche von 7500 Hektar im ganzen Vogelsberg aufgewendet. Der Schwerpunkt liegt auf den Bergmäh- und Flachlandmähwiesen. «Der Landkreis und das Naturschutzgroßprojekt versuchen, ihre Maßnahmen eng miteinander zu verzahnen und Synergieeffekte zu heben», betont der 56-jährige Landschaftsexperte des Landkreises.

Das «Offenhalten» der Landschaft sei wichtig, denn die Bergmähwiesen im Vogelsberg seien ein wahrer Schatz der Artenvielfalt, betont Euler. Die nährstoffarmen, traditionell bewirtschafteten Wiesen und Weiden gehörten zu den artenreichsten Biotopen in ganz Europa, betont er: «Damit können kein Wald und kein Acker konkurrieren.»

dpa/lesa