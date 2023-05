Ein Macher, der gern Neues aufbaut

Glauben: Ulrich Möbus seit 1. Mai Pfarrer in Babenhausen - Amtseinführung folgt an Pfingsten

Babenhausen 04.05.2023 - 14:26 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ulrich Möbus.

Zwischen den Ortsschildern Altheim und Babenhausen liegen gerade einmal sechs Kilometer. Das hat Möbus, der gern Fahrrad fährt und auf rund 5000 Kilometer im Jahr kommt, schon gemessen. Dennoch liegen Welten dazwischen: Hier die beiden kleinen Gemeinden Altheim und Harpertshausen, dort Babenhausen und Harreshausen mit Stadtkirche, Teampfarramt und einem großen Neubaugebiet auf dem ehemaligen Kasernengelände.

Möbus freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kollegin Andrea Rudersdorf und den Kirchenvorständen, die neue Umgebung, die neuen Herausforderungen. Das Pfarrhaus in der Fahrstraße ist groß genug für seine Familie. Möbus und seine Frau werden mit den Söhnen Simon und Ole einziehen. Die anderen drei Kinder sind schon aus dem Haus.

Nach 20 Jahren in Altheim und Harpertshausen fiel der Abschied nicht leicht: "Ich habe viel gemacht und viel erlebt", zitiert die Mitteilung den 56-Jährigen. Vor allem die Menschen werde er vermissen. In Altheim und Harpertshausen hat Möbus einiges auf den Weg gebracht, etwa den meditativen "Abend der Lichter" am Buß- und Bettag und den flotten Weihnachtsgottesdienst "Swinging Christmas". In der Corona-Zeit machte er der Gemeinde Gottesdienste per Videoübertragung zugänglich.

Möbus stammt aus einem Dorf bei Nidda. Er war im Kindergottesdienst des Ortspfarrers und im Jugendkreis der Landeskirchlichen Gemeinschaft aktiv, studierte Theologie in Oberursel, Göttingen und Tübingen - aus "tiefster Überzeugung", wie er in der Mitteilung zitiert wird. Demnach faszinierte das Neue Testament ihn, ebenso die Theologie Martin Luthers: "Ansonsten war ich davon überzeugt, dass ich den Menschen das Evangelium verkünden möchte."

Als er ein Jahr auf sein Vikariat, also die praktische Ausbildung zum Pfarrer, warten musste, war er Studienleiter im Spenerhaus in Mainz, das Theologiestudierenden ein geistliches Angebot macht. Sein Spezialvikariat machte er in der Klinikseelsorge, danach war er sechseinhalb Jahr in Dudenhofen mit halber Stelle. Mit der anderen halben Stelle war er Schwimmmeister am Badesee in Nieder-Roden und als Religionslehrer an der Georg-Büchner-Schule.

Was bedeutet ihm Glaube? "Glaube heißt für mich, einen festen Anker, einen festen Halt in Gott zu haben", zitiert die Mitteilung Babenhausens neuen Pfarrer abschließend.

dag