Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eichwaldschule: Förderverein hat eine neue Spitze

Vereine: Natascha Rechtsteiner und Stefanie Rickert zu neuen Vorsitzenden in Schaafheim gewählt - 140 Mitglieder

Schaafheim 01.06.2023 - 14:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Natascha Rechtsteiner (links) und Stefanie Rickert haben den Vorsitz des Fördervereins der Eichwaldschule in Schaafheim übernommen und den Verein somit vor der Auflösung bewahrt.

Die 45-jährige Natascha Rechtsteiner aus dem Schaafheimer Ortsteil Schlierbach und die 38 Jahre alte Stefanie Rickert aus Schaafheim haben an der zweiten Mitgliederversammlung teilgenommen, zu der der amtierende Vorstand außerhalb des üblichen Turnus eingeladen hatte. Die außerordentliche Sitzung war nötig geworden, da sich bei der Hauptversammlung niemand gefunden hatte, der die Nachfolge von Janneke van der Meer und Maria Luckner antreten wollte.

Janneke van der Meer musste nach vier Jahren aus beruflichen Gründen ihr Amt als Vereinsvorsitzende abgeben. Maria Luckner war sechs Jahre im Vorstand tätig, davon ebenfalls vier Jahre als Zweite Vorsitzende. Auch ihr sei es nicht möglich, das Amt weiterhin zu bekleiden, sagte sie. Doch eine Nachfolge zu finden, erwies sich als überraschend schwierig.

»Wir haben offenbar inzwischen dasselbe Problem, das viele Vereine schon seit Jahren kennen: Die Arbeit wird zunehmend von denselben Personen erledigt, und es gibt immer weniger Menschen, die Verantwortung übernehmen möchten«, schildert van der Meer. Es gebe zwar nach wie vor Mitglieder, die sich gelegentlich projektbezogen engagierten. Doch für einen kontinuierlichen Einsatz in verantwortlicher Position müsse immer stärker geworben werden.

Nach der Hauptversammlung Anfang Mai, bei der die Suche nach neuen Vorsitzenden erfolglos geblieben war, warb der Vorstand des Fördervereins bei den Mitgliedern und in Sozialen Netzwerken verstärkt dafür, sich zu bewerben. »Darauf haben wir reagiert«, erzählt Natascha Rechtsteiner. »Denn ohne Vorsitz müsste in letzter Konsequenz der Verein aufgelöst werden. Das konnten wir nicht zulassen.« Die zweifache Mutter, deren Kinder in die Eichwald-Grundschule gehen, wurde einstimmig zur ersten Vorsitzenden gewählt. Auch die beiden ältesten Kinder der neuen zweiten Vorsitzenden, Stefanie Rickert, besuchen die Grundschule.

Im 27-jährigen Bestehen des Schul-Fördervereins seien viele Anschaffungen realisiert und Veranstaltungen organisiert und vor allem finanziert worden, die ohne den Verein nicht möglich gewesen wären, sagt Schulleiter Christoph Mühlhofer. Von iPads über Virtual-Reality-Brillen und Hausaufgabenhelfern bis zu Zirkusprojekten gingen viele Dinge, die die Eichwaldschule mit knapp 500 Schülerinnen und Schülern besonders machen, auf den Förderverein zurück.

schme