«Eher kinzigtalnah»: Behörden genehmigen von Bahn favorisierte Streckenvariante

Gelnhausen nach Kalbach

Gelnhausen/Darmstadt 14.08.2023 - 15:24 Uhr < 1 Min.

Die sogenannte Variante IV sei im Vergleich zu anderen möglichen Trassen «unter Berücksichtigung verkehrlicher und volkswirtschaftlicher Kriterien» die beste Streckenführung, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt am Montag mit.

Die nun bestätigte Variante IV verläuft den Angaben zufolge von Gelnhausen aus «eher kinzigtalnah» und schließt bei Mittelkalbach (Landkreis Fulda) an die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg an. Die ebenfalls diskutierte Alternative VII verläuft von Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) aus eher am Rande des Vogelsbergs und schließt östlich von Neuhof (Kreis Fulda) an die Schnellfahrstrecke Fulda-Würzburg an.

Die Neubaustrecke der Deutschen Bahn von Gelnhausen nach Kalbach gilt als wichtiges Teilstück bei der Planung der neuen Strecke durch das vielbefahrene Kinzigtal von Hanau nach Fulda und schließlich weiter nach Erfurt. Mit dem Aus- beziehungsweise Neubau der Strecke sollen Fern-, Nah- und Güterverkehr besser voneinander getrennt und damit eine Erhöhung der Kapazitäten sowie schnellere Verbindungen im Bahnverkehr erreicht werden.

dpa/lhe