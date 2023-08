E-Highway auf A5 Richtung Süden zwölf Kilometer lang

Um sieben Kilometer verlängert

Langen 28.08.2023 - 17:42 Uhr < 1 Min.

Lastwagen und Autos fahren auf der A5 unter den Masten des E-Highways. Knapp vier Jahre nach der Eröffnung des bundesweit ersten Elektro-Highways für Hybridlaster auf der A5 in Hessen hat die zuständige Autobahn GmbH eine positive Zwischenbilanz gezogen.

Der um sieben Kilometer verlängerte Abschnitt zwischen Langen und Weiterstadt in Südhessen sei am Montag in Betrieb genommen worden, teilte die Autobahn GmbH mit. Derzeit seien auf der Strecke zehn Hybridlaster mit einem Stromabnehmer für die Oberleitung unterwegs. Im September solle dann ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug hinzukommen.

Auf der stark befahrenen Strecke in Südhessen können Laster seit Anfang Mai 2019 mit einem Stromabnehmer an eine Oberleitung andocken und Strom tanken. So werden bei voller Fahrt die Batterien aufgeladen. Es sollen Auswirkungen auf den Verkehr, ökologische und ökonomische Aspekte und der Mehraufwand für die Straßenmeistereien untersucht werden. Vergleichbare Projekte gibt es in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg.

Die wesentlichen Erkenntnisse der Erprobung einer Oberleitungsinfrastruktur kämen aus dem Betrieb des Forschungsprojektes Elisa. Elisa steht für elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen. Bislang seien mehr als 500 000 Fahrtkilometer ausgewertet worden. Die Technologie sei praxiserprobt und erweise sich als möglicher innovativer Lösungsansatz für das Ziel eines klimaneutralen Straßengüterverkehrs, heißt es bei der Autobahn GmbH.