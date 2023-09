E-Bike-Boom in hessischen Städten

Tourismusbranche freut sich über neue Zielgruppe

Wiesbaden 25.09.2023 - 18:18 Uhr 2 Min.

Mit dem Vormarsch der E-Bikes sind Radreisen und Tagestouren mit dem Zweirad in Hessen noch beliebter geworden. Die Tourismusbranche freut es: Hoteliers und Gaststätten stellen sich inzwischen vielerorts auf Pedelec-Reisende ein. Oft wird eine Steckdose angeboten, wenn der Akku schwächelt. Auch Pendler setzen auf E-Bikes, um umweltfreundlich aber ohne großes Schwitzen zum Job zu kommen. Öffentliche Ladestellen gibt es noch eher selten - jedoch sind sie für Radler auch nicht so wichtig wie für E-Auto-Fahrer.

«Von der mühelosen Erkundung und Zugänglichkeit für alle bis hin zu nachhaltigen Reiseoptionen und der Freiheit, individuelle Reiserouten zu erstellen, verändern E-Bikes die Art und Weise, wie wir reisen», ist der Hauptgeschäftsführer des hessischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Oliver Kasties überzeugt. Da das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger werde, böten E-Bikes ein umweltfreundliches Transportmittel und förderten verantwortungsbewusstes Reisen. «Die hessischen Gasthäuser und Hotels haben den E-Bike-Trend erkannt und stellen sich nach und nach auf diese Zielgruppe ein», erläutert Kasties.

Viele Gastronomiebetriebe hätten die Bedürfnisse von E-Bike-Fahrern im Blick, gerade an den radtouristischen Strecken, sagt auch der hessische Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Ansgar Hegerfeld. Oft würden Lademöglichkeiten angeboten - sollte dies nötig werden. «Unserer Erfahrung nach ist es generell kein Problem, auch mal in einem Geschäft zu fragen, ob man kurz Akku oder Handy laden darf», sagt Hegerfeld. «Und im Zweifelsfall lässt man ein Trinkgeld da, dann haben alle was davon.» Die Rad-Akkus seien jedoch meist so leistungsstark, dass während einer Tagestour nicht geladen werden müsse.

Moderne Pedelecs hätten eine Reichweite von 70 Kilometern und mehr, erklärt Catrin Müller vom hessischen Verkehrsministerium. «Das reicht für eine Tagestour oder das Pendeln zur Arbeit in der Regel aus.» Beim Radfahren seien öffentliche Ladestationen weniger bedeutend als im Kfz-Verkehr. Bei den meisten Pedelecs könnten die Akkus einfach vom Rad abgenommen und unkompliziert an einer Steckdose geladen werden.

Beim Radfahren insgesamt gehe die Tendenz ganz klar zum Pedelec, erläutert Hegerfeld. «Das sehen wir auch an den bundesweiten Verkaufszahlen.» Für dieses Jahr werde erwartet, dass erstmals mehr Pedelecs als nicht-unterstützte Räder verkauft werden. Die neue Lust am Radeln führe allerdings teils zu Platzproblemen. Da es in Hessen zu wenig Radwege gebe, die auch oft zu schmal seien, komme es vermehrt zu Konflikten, beobachtet Hegerfeld. «Das Problem ist auch, dass wir eine große Spannweite an Geschwindigkeiten auf den Radwegen haben.»

Hegerfeld sieht noch ein großes Potenzial für E-Bikes im ländlichen Raum - wo die Distanzen oft etwas größer sind. Aber gerade dort seien Radwege rar. Nur an elf Prozent der hessischen Landesstraßen gebe es einen Radweg.

«Seitdem es E-Bikes gibt und vor allem durch Corona hat die Nutzung von E-Bikes in der Freizeit und im Urlaub deutlich zugenommen», sagt der Sprecher des ADAC Hessen, Cornelius Blanke. Es gebe aktuell rund 8,5 Millionen E-Bikes in Deutschland, die meisten davon seien Pedelecs mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern.

Diese würden vermehrt auf Tages- oder Wochenendtouren genutzt und mit in den Urlaub genommen, sagt Blanke. «Gerade die Wochenendausflügler auf den frequentiertesten Radrouten haben für gewisse Engpässe gesorgt, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.»

Auch der ADAC hat das E-Bike für sich entdeckt: Es gibt unter anderem geführte Pedelec-Tagestouren und Fahrsicherheitstrainings. Außerdem hat der Club gemeinsam mit der Dehoga und der hessischen Staatskanzlei 2023 eine touristische Broschürenreihen mit bislang acht «Dorfgasthäuser-Touren» für Radfahrer veröffentlicht.

