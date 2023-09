Durch GPS-Sender dem Fahrraddieb auf der Spur

Hilfsmittel

Wiesbaden 05.09.2023 - 08:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Fahrrad ist mit einem Schloss gesichert.

Es war an einem späten Abend in diesem Sommer, als sich eine App auf dem Handy einer jungen Frau in Kassel meldete: Ihr Fahrrad habe sich in Bewegung gesetzt. Die 24-Jährige lief raus, ihr 4500 Euro teures Rad war verschwunden. Da es mit einem GPS-Tracker ausgestattet war, konnte sie es orten - kurz darauf nahm die von ihr informierte Polizei den Dieb fest, der ihnen entgegen radelte.

«Wir hatten dieses Jahr schon einige Erfolge, bei denen gestohlene Räder dank GPS geortet und zurück zu ihren Eigentümern gebracht werden konnten», erklärt Matthias Mänz vom Polizeipräsidium in Kassel zufrieden. «GPS ist ein sehr probates Hilfsmittel, um ein Rad schnell wiederkriegen zu können.» In einigen Fällen seien dabei sogar weitere gestohlene Fahrräder gefunden worden, etwa in einem Transporter oder in einem Haus.

Auch aus anderen Landesteilen werden entsprechende Erfolge vermeldet, so wurde in Frankfurt in diesem Sommer dank GPS ein Dieb geschnappt, während er noch das gestohlene Rad davon schob. In Darmstadt führte die Ortung eines gestohlenen Rades die Polizisten in eine Wohnung, dort fanden sie das Zweirad im Badezimmer. Das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden weiß von «Fällen im unteren zweistelligen Bereich», in denen dieses Jahr gestohlene, mit Sender ausgestattete Räder wieder zurück zu ihren Eigentümern gebracht werden konnten. Generell ist die Chance, sein gestohlenes Fahrrad wiederzusehen, allerdings nicht sonderlich hoch: Im Schnitt wird nur einer von zehn Diebstählen aufgeklärt, wie sich aus den Zahlen des LKA ergibt.

Während die Aufklärungsquote seit Jahren nahezu unverändert ist, geht die Zahl der Diebstähle deutlich nach oben. Fast 13 580 gestohlene Räder vermerkte das LKA vergangenes Jahr, für dieses Jahr wird von einem ähnlichen Niveau ausgegangen. Das sind fast 18 Prozent mehr als im Jahr 2021 mit knapp 11 540 Fällen. Im Jahr 2020 waren rund 10 970 Fahrraddiebstähle registriert worden, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es knapp 11 050 gewesen. Meist werden Räder aus öffentlich zugänglichen Orten gestohlen, günstig für Diebe sind etwa Plätze mit vielen Menschen, wie Schulen oder Bahnhöfe.

Diebe nicht selbst stellen

Die Polizei warnt bei mit GPS ausgestatteten Rädern davor, die Diebe selbst zu stellen. «Man sollte sich nicht in Gefahr bringen, sondern Strafanzeige erstatten und der Polizei den georteten Standort des Fahrrades mitteilen», rät Mänz vom Kasseler Polizeipräsidium. Generell sei es sinnvoll, sein Fahrrad zu fotografieren und sich die Rahmennummer zu notieren, dies erleichtere bei einem Diebstahl die Zuordnung.

Seiner Erfahrung nach statten immer mehr Menschen ihre Räder mit GPS aus, vor allem die teuren E-Bikes. Diese Einschätzung teilt Claus Opfermann vom Landesverband Hessen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Frankfurt. Bei den vom ADFC zum Diebstahlschutz angebotenen Fahrrad-Codierungen gebe es vermehrt Räder mit GPS-Tracker, sagt er. Diese würden immer günstiger und besser. Bei einigen Modellen ist eine Einmalzahlung fällig, bei anderen entstehen zusätzlich laufende Kosten, in der Regel wenige Euro pro Monat. Laut Opfermann lohnt sich der Vergleich zwischen den Anbietern, um Geld zu sparen.

Einige Hersteller liefern ihre Fahrräder bereits mit einem solchen Chip aus, in der Regel werden diese jedoch nachgerüstet. Die Tracker sind laut dem ADFC-Fachmann meist etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze, sie sollten möglichst gut versteckt angeklebt oder angeschraubt werden. «Bei E-Bikes empfiehlt sich der Akku, ansonsten ist etwa die Klingel oder Rückleuchte gut geeignet», rät der Fachmann.

dpa/lesa