Drohne am Flughafen Frankfurt gesichtet: Sicherheitsrisiko

Flugausfälle am Donnerstagabend

29.09.2023 - 10:18 Uhr < 1 Min.

Eine Passagiermaschine rollt nach Sonnenuntergang am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens neben einem Flugzeug der Japan Airlines zur Startbahn.

Eine Drohnensichtung hat am Donnerstagabend zu Ausfällen und Verspätungen von Flügen am Frankfurter Flughafen geführt. Der größte deutsche Flughafen hat den Betrieb für 40 Minuten ganz einstellen müssen, wie eine Sprecherin des Betreibers Fraport am Freitagmorgen sagte. Die Drohne sei erstmals kurz nach 20 Uhr gesichtet worden, daraufhin habe es zunächst keine Starts mehr gegeben. Nach einer zweiten Sichtung sei gegen 20.30 Uhr bis etwa 21.10 Uhr der Betrieb ganz eingestellt worden. Auswirkungen gibt es auch noch an diesem Freitag, wie die Sprecherin sagte.

Fraport berichtete von 20 annullierten Flügen am Donnerstagabend, es sei aber unklar, ob alle auf die Drohne zurückzuführen seien. Zudem habe es zahlreiche Verspätungen gegeben, eine genaue Anzahl konnte die Sprecherin nicht nennen. Einige Flüge seien auf diesen Freitag verschoben worden. Der Flughafenbetreiber rief Passagiere auf, den Status ihres Fluges zu checken und frühzeitig zum Flughafen zu kommen. Wegen erhöhten Fahrgastaufkommens könne es zu längeren Wartezeiten kommen.

Auch ein Sprecher der für den Flughafen zuständigen Bundespolizeidirektion bestätigte am Freitagvormittag die Sichtung und die damit zusammenhängenden Ausfälle. Auf der Website des Airports waren am Freitagmorgen keine annullierten Flüge mehr aufgelistet.