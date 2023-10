Dokumentarfilm über Sand- und Kiesabbau in Südhessen

"Knirschendes Gold"

Darmstadt-Dieburg 23.10.2023 - 11:14 Uhr 1 Min.

Eine Frau sitzt allein in einem Kinosaal.

Zur Premiere des Films im Kaisersaal-Kino in Münster kamen gut 120 Zuschauer - mehr als Sabine Schwöbel-Lehmann und Valentin Boczkowski erhofft hatten. "Das große Interesse zeigt uns, dass viele Menschen wissen wollen, was hinter den Zäunen und Dämmen rund um die Kiesgruben vor sich geht und welche Auswirkungen der Kiesabbau für Natur, Umwelt und Mensch hat", sagt Schwöbel-Lehmann.

Als die Schaafheimerin, die in Kommunalpolitik, Bürgerinitiativen und Umweltverbänden aktiv ist, 2019 mit Greenpeace-Mitglied Valentin Boczkowski zusammentraf, entstand die Idee, einen zehnminütigen Kurzfilm zu drehen, der sich den Bestrebungen widmet, die Kiesgrube bei Schaafheim zu erweitern. "Aber mit jedem Gespräch, das wir mit Umweltaktivisten, Experten aus der Forstwirtschaft und BI-Mitgliedern führten, wuchs das Netzwerk und wuchs auch der Film", erzählt Boczkowski, der damals am Mediencampus in Dieburg Medienproduktion studierte.

Während die beiden Initiatoren am Konzept des Films arbeiteten, wurde im Norden Babenhausens gegenüber einer bereits stillgelegten Kiesgrube eine neue Abbaufläche in Betrieb genommen. Im Babenhäuser Osten, Richtung Stockstadt, wo seit über drei Jahrzehnten Kies- und Quarzsand gefördert wird, möchte das Abbauunternehmen den Ende des Jahres auslaufenden Betriebsplan um fünf Jahre verlängern lassen und auch räumlich expandieren.

"Viele Menschen denken, Entscheidungen werden bei den übergeordneten Behörden getroffen, doch es sind die Gemeindeparlamente, die die Weichen stellen, beispielsweise, indem sie Stadtwald an Kiesunternehmen verpachten oder verkaufen", erklärt Sabine Schwöbel-Lehmann. Vielfach würden Zielabweichungsverfahren genutzt, die kürzere Abbauzyklen und Flächenerweiterungen ermöglichten. Renaturierungsmaßnahmen würden dadurch oft verzögert.

"Die Zusammenhänge sind komplex. Wir haben versucht, sie für interessierte Laien mit Grafiken und Einspielern verständlich zu machen, in denen Betroffene zu Wort kommen", sagt Valentin Boczkoswski. Ungezählte Stunden ehrenamtlicher Arbeit seien in den Film geflossen, den ein Fachanwalt für Medienrecht vor Veröffentlichung geprüft habe. Am 19. November ab 10 Uhr wird "Knirschendes Gold" im Lichtblick-Kino in Mörfelden-Walldorf gezeigt.

schme