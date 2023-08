Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Digitalisierung der Justiz: Wie kommt Hessen bei der E-Akte voran?

Vorteile und Herausforderungen

Wiesbaden/Frankfurt 14.08.2023 - 18:22 Uhr 2 Min.

PRODUKTION - 27.07.2023, Hessen, Frankfurt/Main: Gerichtsakten lagern im Archiv des Frankfurter Gerichts. Der digitale Wandel in der hessischen Justiz ist mit der Einführung der E-Akte bei ein weiteres Stück vorangekommen. Ein Bundesgesetz sieht vor, dass die gesamte Justiz in Deutschland ab dem 1. Januar 2026 mit der elektronischen Akte arbeitet. (zu dpa "Justizminister zu E-Akte: Zuversichtlich, dass wir Zeitplan einhalten") Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ab 2026 müssen alle Gerichte in Deutschland ihre Akten elektronisch führen. Spätestens dann haben Ordner und Kladden endgültig ausgedient. Aber wie weit ist Hessen? Was sind die Vorteile der E-Akte? Und wo gibt es Probleme? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie kommt die hessische Justiz in Sachen E-Akte voran?

«Wir haben den Stand erreicht, den wir uns als Ziel gesetzt hatten», sagt Justizminister Roman Poseck (CDU). Aktuell wurde die E-Akte an rund 30 Gerichten eingeführt, wie das Justizministerium in Wiesbaden mitteilte. Seit Anfang August sind auch das Landgericht Frankfurt und das Verwaltungsgericht in Gießen dabei. Damit arbeiten nun alle hessischen Verwaltungsgerichte sowie die Landgerichte im Bereich der Zivilverfahren bei Neueingängen mit der elektronischen Akte. Und auch die hessischen Sozialgerichte wurde inzwischen komplett umgestellt.

Wie läuft die Umstellung konkret ab - und was ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger?

In einer etwa dreimonatigen Übergangsphase wird an den Gerichten hybrid gearbeitet. Das heißt, neben der E-Akte werden auch die analogen Akten parallel weiter gepflegt, etwa um Ausfälle bei technischen Problemen zu vermeiden. Zudem gebe es noch einen Restbestand an Papierakten, der abgearbeitet werden müsse, sagt der Landesvorsitzende der Deutschen Justiz-Gewerkschaft Hessen, Erwin Schmidt.

Bürgerinnen und Bürger, die nicht anwaltlich vertreten sind, können ihre Unterlagen auch künftig in Papierform einreichen. Dazu seien Scanner eingerichtet worden, mit denen die Dokumente rechtssicher gescannt werden könnten, so Schmidt.

Was sind die nächsten Schritte und wo steht Hessen?

Für das zweite Halbjahr 2023 und Anfang des Jahres 2024 ist die Einführung bei den amtsgerichtlichen Zivil- und Insolvenzverfahren geplant. Bei den Amtsgerichten Darmstadt, Dieburg und Bensheim wird bereits seit kurzem mit der elektronischen Akte in Zivilsachen gearbeitet. Parallel hierzu befinden sich die hessischen Arbeitsgerichte und das Oberlandesgericht Frankfurt in der Pilotphase. «Hessen hat aufgeholt», sagt Gewerkschafter Schmidt. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern stehe man bei der Transformation inzwischen im ersten Drittel.

Ein Bundesgesetz sieht vor, dass die gesamte Justiz in Deutschland ab dem 1. Januar 2026 mit der elektronischen Akte arbeitet. Er sei zuversichtlich, dass dieser Zeitplan eingehalten werde, sagt Minister Poseck. Und: «Es ist erfreulich, dass die Akzeptanz bei den Bediensteten hoch ist und wir die Kostenplanung einhalten konnten.»

Apropos Kosten, wie teuer ist die Umstellung in Hessen?

«Die Plankosten für das Projekt bewegen sich innerhalb des Haushaltsansatzes», heißt es beim Justizministerium. Konkret werden die Kosten mit rund 260 Millionen Euro beziffert.

Was sind eigentlich die Vorteile der E-Akte?

Der vielleicht wichtigste Grund - der wohl auch dazu beiträgt, dass die Akzeptanz in der Belegschaft so hoch ist - ist die Flexibilität: Die E-Akte ermögliche es den Beschäftigten, von zu Hause aus zu arbeiten und damit Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Zudem wird die Arbeit effektiver, weil mehrere Personen gleichzeitig die Akte bearbeiten können.

Auch entfallen das kostspielige Ausdrucken und der enorme Papierverbrauch. Und: «Wir werden unglaublich viel Raum einsparen», sagt die Präsidentin des Frankfurter Amtsgerichts, Susanne Wetzel. Das seien zum einen die Archive im Keller, in denen Unmassen von Papier gesammelt würden. «Aber auch die laufenden Akten brauchen Platz, der wird in Zukunft nicht mehr erforderlich sein.»

Nach groben Schätzungen des Justizministeriums werden künftig in den hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaften pro Jahr «weit über eine Million Akten» ausschließliche elektronisch geführt.

Und gibt es auch Schwachstellen bei der Transformation?

Nicht ganz ideal ist, dass die Bundesländer teilweise mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. «Da konnte man sich auf Bundesebene nicht einigen», sagt Gewerkschafter Schmidt. Die E-Akte erleichtere zwar den Austausch zwischen Gerichten innerhalb Hessens - werde das Verfahren an ein anderes Bundesland abgegeben, könne es sogar komplizierter werden, weil die Systeme nicht kompatibel seien. «Das hat man leider verschlafen bei der Einführung», so der Gewerkschafter.

