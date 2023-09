Dieburger Stadtpfarrkirche so voll wie an Weihnachten

Größter Zuspruch für Querbeat und Werner Utmelleki

Dieburg 18.09.2023 - 14:24 Uhr 1 Min.

Blick zur Empore: Nach dem Orgelspiel von Werner Utmelleki drehten sich die Zuhörer in St. Peter und Paul applaudierend um.

Unter dem Titel "Rock'n'Pop - Organ meets Querbeat" widmen sich die zwölf Sängerinnen Songs aus Filmen und Musicals, dirigiert von Werner Utmelleki. Der ist in Dieburg als Pianist und Organist eine Institution und hatte solo den Einstieg gemacht. Nach "Music" von John Miles dreht sich das Publikum auf den Bänken applaudierend um, schaut hoch zur Empore und zur Orgel. Wenig später steigt Utmelleki hinunter und der längere Part des Chors beginnt. An dessen Ende gibt es stehende Ovationen - "wie bei allen drei anderen Konzerten auch", wie Berg gegen 23 Uhr berichtet.

Da ist das Erfolgsformat über die Bühnen von St. Wolfgang, St. Peter und Paul, Gnadenkapelle (alle katholisch) sowie der Evangelischen Kirche gegangen. Schon zum Auftakt in St. Wolfgang wird es mit der Projektband D.O.O.R. - was für "Deep Organ On Rock" steht - unter dem Orgelspiel von Bernhardt Brand-Hofmeister rockig. "Das hat vor allem Zuhörer zwischen 70 und 80 Jahren gezogen", konstatiert Berg. Für ihn dann letztlich nicht überraschend: "Als sie jung waren, waren Lieder wie ,A Whiter Shade Of Pale' gerade angesagt."

Die Zahl der Konzertgänger beziffert er bei D.O.O.R. auf rund 250. Bei den beiden späteren Auftritten sind es mit 150 und 120 weniger, was jedoch ein normaler Vorgang sei, wie Berg aus anderthalb Jahrzehnten Orgelmeile weiß. In der Gnadenkapelle, Dieburgs weithin bekannter Wallfahrtskirche, erleben die Gäste eine außergewöhnliche Besetzung aus Orgel (Thomas Gabriel), Oboe (Tina Craß) und Fagott (Ursula Kramer), in der sich das Trio Werken etwa von Bach und Telemann widmet.

Der Abschluss im evangelischen Gotteshaus ist dabei eine Art Koproduktion "made in Messeler Weg": Dort wohnt nicht nur Konzertdirektor Berg, sondern auch das Paar Andreas Boltz und Ruth Schwachhöfer. Er ist Musikdirektor im Frankfurter Kaiserdom, sie professionelle Violinistin. Unter dem Namen "Tanz um die Welt!" schließen die beiden an Orgel und Violine mit Werken von Rheinberger, Hakim und Piazzolla die 15. Orgelmeile ab.

Einer 16. Auflage des Formats, bei dem auch diesmal wieder einige Liebhaber von Orgelmusik alle vier Vorträge besuchten und dazu dank ausreichend langer Pausen entspannt von Kirche zu Kirche flanieren konnten, steht laut Richard Berg nichts im Wege. Erstmal wartet auf ihn aber ein noch größeres Jubiläum im lokalen Kulturgeschehen: Am 13. und 14. Oktober organisiert er im Schloss Fechenbach das "200. Dieburger Schlosskonzert". Statt der Orgel ist dann aber das Klavier der Star, bespielt von Bergs langjährigen künstlerischen Wegbegleitern Grigory Gruzman und Ekaterina Kitáeva.

Jens Dörr