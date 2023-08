Die Scheffemer Kerb wieder traditionell mit großem Zelt und Kerbumzug

Schaafheim 27.08.2023 - 10:35 Uhr < 1 Min.

Stimmung pur: Kerb in Schaafheim. Foto: Thorsten Rollmann

Seit Samstag wird das Kirchweihfest auf dem Festplatz an der Kulturhalle gefeiert. In diesem Jahr sind die Fußballer der Viktoria Ausrichter. Seit Monaten haben die Organisatoren das Event vorbereitet, denn rund 250 Dienste müssen bewältigt werden. In diesem Jahr geht's wieder traditionell zu mit Festzelt und Kerbrummel. Am Samstag wurde der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als Ehrengast empfangen. Er sorgte für den Bieranstich. Für ausgelassene Stimmung war die Band »SepplBeat« zuständig. Gegen Mitternacht wurde der Einzug der Kerbborsche mit ihren Kerbväddern Markus Kinz und André Sauer zelebriert.

Der Sonntag begann mit dem Festgottesdienst im Zelt. Am Nachmittag schlängelte sich der Kerbumzug durch die Bachgaugemeinde. Für Musik sorgte der Musikzug der Schaafheimer Feuerwehr. Abends gab's eine Kerb-Disco mit DJ Sasha.

Am heutigen Montag beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen mit dem Schoofsbach-Duo um Markus Schröder und Alex Spahn. Sponsoren ermöglichen vergünstigte Preise für Bier und alkoholfreie Getränke. Am Nachmittag öffnet die Cafeteria in der Kulturhalle. Um 20 Uhr sorgt die Cover-Band »Atze & Friends« für Partystimmung.