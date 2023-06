Die Freiheit am Himmel - Segelfliegen bleibt beliebter Sport

Trotz Gefahren

Braunfels/Gersfeld 23.06.2023 - 09:21 Uhr 2 Min.

Ein Segelflugzeug landet auf dem Flugplatz auf der Wasserkuppe.

Fernab der Erde lösen sich für Bernd Heine Probleme in Luft auf. «Es ist eine ganz andere Welt», schwärmt der Segelflieger und Vizepräsident des hessischen Luftsportbundes (HLB). Fast jedes Wochenende ist Heine, der auch Bürgermeister der Gemeinde Waldsolms in Mittelhessen ist, derzeit bei der Luftsportgemeinschaft Braunfels, um im Segelflieger Kreise am Himmel zu ziehen und seine Vereinskollegen bei deren Flug zu unterstützen. Denn Segelfliegen ist ein Gemeinschaftssport, wie er betont: «Alleine geht gar nichts.» Gemeinsam wird ein- und ausgeräumt, es braucht zudem Helfer, um das Windenseil einzuklinken, die Tragfläche waagerecht zu halten und den Seilrückholwagen zu fahren.

Sein Vater hatte ihm vor fast 50 Jahren einen Segelflug geschenkt, seitdem hat Heine dieses Hobby nicht mehr losgelassen. Vielleicht wird es seinem Flugschüler Philip Ufer eines Tages auch so gehen. Im vergangenen Herbst war der heute 15-Jährige zum ersten Mal im Segelflieger unterwegs. «Erst war mir ein bisschen mulmig, aber es war alles vergessen, sobald ich in der Luft war. Da habe ich sofort entschieden, dass ich das wieder machen möchte», erinnert sich der Jugendliche.

Segelflug-Piloten müssen mindestens 14 Jahre alt sein, über Nachwuchssorgen können die Sportler nicht klagen. In Hessen gibt es nach Angaben des HLB derzeit knapp 2000 aktive Segelflieger vom Jugend- bis ins Seniorenalter, die Zahl ist seit Jahren stabil. Rund 90 Prozent sind männlich.

«Derzeit übe ich viel starten und landen», erzählt der Flugschüler Ufer. Im Doppelsitzer hat er den vorderen Platz, Fluglehrer Heine sitzt hinter ihm. Nach etwa 50 bis 60 Starts wird er das erste Mal allein fliegen dürfen, verbunden per Funk mit seinem Lehrer. Anfangs sei die Orientierung in der Luft schwierig gewesen, berichtet Ufer, dann habe er gelernt, sich etwa am Braunfelser Schloss, am Golfplatz oder an Türmen auszurichten. Es wird noch etwa drei bis vier Jahre dauern, bis er die Pilotenlizenz hat, vorher muss er eine theoretische und eine praktische Prüfung bestehen.

Insgesamt handle es sich beim Segelfliegen zwar um einen zeitaufwändigen, aber finanziell erschwinglichen Sport, meint Heine. In seinem Verein sind für Erwachsene jährlich knapp 500 Euro fällig, Jugendliche zahlen weniger. Ungefährlich ist das Hobby allerdings nicht, immer wieder stürzen Segelflieger ab - auch mit tödlichen Folgen. Zuletzt kam in Hessen am Pfingstsonntag ein 57-jähriger Pilot ums Leben, als seine Maschine in Wetzlar abstürzte. Nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 64 Unfälle mit Segelflugzeugen registriert, dabei starben 12 Menschen, 5 wurden schwer verletzt. Im Jahr zuvor waren es 68 Unfälle mit 9 Toten und 8 Schwerverletzten gewesen.

Über Fehler und Unfälle werde unter den Segelfliegern offen gesprochen, erklärt Heine, mit den Schülern würden gefährliche Lagen durchgespielt. Zudem gebe es in jedem Frühjahr, wenn die Saison beginnt, eine Sicherheitseinweisung für alle Segelflieger. Der 63-Jährige kennt das Gefühl, wenn es in der Luft plötzlich kritisch wird. «Ich hatte mal beim Landeanflug technische Probleme, konnte sie aber lösen», erinnert er sich.

Flugschüler Ufer hat bei seinem neuen Hobby noch nichts Brenzliges erlebt. «Wir sind aber in der Theorie durchgegangen, wie man reagieren muss, wenn zum Beispiel beim Start das Seil reißt oder bei der Landung plötzlich Seitenwind aufkommt», erzählt er. Der Fluglehrer hinter ihm gebe ihm eine große Sicherheit. Das Segelfliegen selbst sei ein «sehr reines Gefühl», beschreibt er: «Man sieht die Natur, hört die Geräusche, spürt jedes Wackeln.»

Von Sabine Maurer, dpa