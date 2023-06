Diakonie legt Studie zur Pflege in Hessen vor

"akute Gefährdung"

Wiesbaden 15.06.2023 - 19:22 Uhr < 1 Min.

Eine Altenpflegerin in Schutzkleidung hält die Hand eines Bewohners.

Ersten Auswertungen zufolge ist die Versorgungslage in der Pflege in Hessen "ähnlich prekär" wie in ganz Deutschland, wie der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche mitteilt. Er bilanziert: "Die Versorgungssicherheit in der Langzeitpflege ist akut gefährdet."

Eine bundesweite Umfrage habe bereits im Mai ergeben, dass mehr als zwei Drittel der Pflegeeinrichtungen und ambulanten Dienste in der Diakonie in den vorherigen sechs Monaten schon Leistungen wegen fehlenden oder kranken Personals hätten einschränken müssen. Seniorenheime und ambulante Pflege müssten auch zunehmend steigende Kosten vorfinanzieren. Das verteuere die Pflege für Senioren und Angehörige. Die im Mai im Bundestag verabschiedete Pflegereform hat laut der Diakonie nicht zu den nötigen Verbesserungen geführt. Helfen könnte "eine grundlegende Struktur- und Finanzreform der Pflege".

Bei ihrer bundesweiten Studie sind laut der Diakonie im Frühling 665 Einrichtungen und Dienste der Pflege befragt worden. Die Diakonie Hessen ist der Mitglieder- und Spitzenverband für das Sozial- und Gesundheitswesen der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Yvonne Burger, dpa