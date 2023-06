Der Schwarzbau im Kornfeld: Illegaler Bau in Babenhausen verrottet

Bauher tod, Nachlassverwalter macht Angebot

Babenhausen 15.06.2023 - 13:20 Uhr 1 Min.

Ist Behörden seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge: das illegal errichtete Anwesen in der Gemarkung Harreshausen.

In Sichtweite des Seniorenwohnparks, zwischen Weizenfeldern, eingerahmt von Bahntrasse und Haselsee, erhebt sich der längliche Bau in Harreshäuser Feldgemarkung. Eine Tür hängt in den Angeln, die zerborstenen Scheiben legen altertümliches Interieur frei. Harreshausens Ortsvorsteherin Heidrun Koch-Vollbracht spricht im Bauausschuss am Dienstagabend von einem Schandfleck. Und einem Gefahrenpunkt, denn das Bauwerk, mitten in der »Prärie« zieht Obdachlose an, die hier nächtigen, und Jugendliche, die sich treffen.

Der bröckelnde Bau steht symbolhaft für den Widerstand, den sein ehemaliger Eigentümer seit 1970 beharrlich gegen alle Behörden leistete. Jetzt könnte es ganz schnell gehen mit dem Abriss, denn der Stadt liegt seitens des Nachlassverwalters ein Angebot vor.

Schon Ende Januar 2023 habe die Stadt eine Mail mit den Konditionen für den Erwerb erhalten, erklärte Jürgen Deckarm aus dem Bauamt. Ein Euro für den Ankauf, Verfahrens- und Abrisskosten (106.000 Euro), daneben eine Zuzahlung aus dem Nachlass des Verstorbenen über 83.000 Euro - unter Strich stehen da rund 15.000 Euro, die für den Kauf und Abbruch der illegalen baulichen Melange nötig wären. Bürgermeister Dominik Stadler (parteilos) schreibt von einer »ethischen Verpflichtung im Sinne aller Bürger, das Grundstück anzukaufen und für die Regeneration der Fläche zu sorgen«.

Politisch drückt zunächst die FDP auf die Bremse: »Möglicherweise kommt uns das viel teurer, hier wurden Autos repariert und damit gehandelt«, meinte Manfred Willand. Seiner Forderung nach einem Bodengutachten, schloss sich die CDU an. »Grundsätzlich sehen wir den Ankauf positiv, wollen aber Gewissheit«, so Michael Wolz (CDU). Wolfgang Heil (Freie Wähler) will auch juristische Fragen geklärt wissen, unter anderem, wer für die Altlasten im Boden haftbar wäre. Manfred Nodes (Grüne) sagte: »Es ist eine spannende Frage, wenn es denn keinen Eigentümer gibt, wer die Schadstoffe beseitigen muss. Hat die Stadt eine Daseinsfürsorge?« Die Grünen, aber auch die SPD, sind dem Ankauf zwar gewogen, doch statt einer Abstimmung stand am Ende der Debatte ein Arbeitsauftrag an die Verwaltung: sowohl rechtliche Fragen abzuklären, als auch beim Nachlassverwalter anzuklopfen, ob der ein Bodengutachten zahlen würde.

Manfred Willand lenkte das Augenmerk gar auf ein weiteres Objekt des verblichenen Nazario Tenace. Auch innerhalb Harreshausens habe der Verstorbene ein Haus illegal mit elf Wohnungen gebaut, »das muss auch weg«.

Ursula Friedrich