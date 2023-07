Der richtige Umgang mit Biomüll im Sommer

Tipps gegen Geruch und Ungeziefer

Groß-Umstadt 18.07.2023 - 12:02 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Um Ungeziefer und schlechte Gerüche zu vermeiden, empfiehlt das Umweltamt Folgendes zu berücksichtigen:

• Standort: Die Tonnen möglichst in den Schatten stellen.

• Befüllung: Tonnenboden mit Zeitungspapier auslegen. In Zeitungspapier eingewickelte feuchte Abfälle dämmen die Madenbildung ein. Rasenschnitt möglichst angetrocknet einfüllen, sonst besteht Gefahr, dass Reste in der Tonne bleiben.

• Leerung: Biotonne bei jedem Abfuhrtermin im Sommer leeren.

• Reinigung: Tonne regelmäßig mit Wasser reinigen und austrocknen lassen.

Sollte die Biotonne stark riechen und Ungezieferbefall vorhanden sein, gibt es im Kompostwerk Semd - oder auch auf dem freien Markt - ein Bio- und Mülltonnenstreu zum Kauf. Das weiße mineralische Granulat streut man in die Biotonne, es verhindert unangenehme Gerüche und bekämpft die Madenbildung.

Biokunststoffe gehören in den Restmüll

Bitte geben Sie keine sogenannten Biokunststoffe (Tüten oder Kaffeekapseln aus Biokunststoff) sowie Tierstreu, Tierkot in die Biotonne. Biokunststoffe können nicht in der Kompostanlage des Da-Die-Werkes kompostiert werden. Tierstreu und Tierkot dürfen aus hygienischen Gründen nicht in die Biotonne und sollen über den Restmüll entsorgt werden.

Wurde die Biotonne falsch befüllt, erhalten Sie in der Regel eine Nachricht in Form eines Zettels oder Aufklebers, dass sie nicht entleert werden konnte. Sie können dann die Dinge entnehmen, die nicht in die Biotonne gehören und in zwei Wochen erneut zur Abfuhr bereitstellen oder im UmStadtBüro eine Biobanderole kaufen, die Tonne damit versehen und bei der Restmüllabfuhr zur Abholung bereitstellen.