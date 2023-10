Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

In Freigericht mag kein Bewerber mit einer Parteizugehörigkeit antreten

Bürgermeisterwahl 2024

Freigericht 06.10.2023 - 16:54 Uhr 2 Min.

Der 51-jährige Eitz hat mitgeteilt, nicht ein zweites Mal kandidieren zu wollen, ihn zieht es zurück an seine frühere Arbeitsstelle in die Musikhochschule Frankfurt (Main-Echo, 6.Oktober).

Damit erhöhen sich die Chancen für zwei Bewerber, die bereits vor der Eitzschen Verzichtserklärung ihren Hut in den Ring geworfen haben.

Ein mittlerweile erfahrener Wahlkämpfer ist Mirko Wolf. Er war 2012 das erste Mal als Bürgermeisterkandidat angetreten, damals noch mit der CDU im Rücken, dessen Parteivorsitzender er zeitweise war. 2012 wurde jedoch Bürgermeister Joachim Lucas (UWG) im Amt bestätigt. 2018 folgte der zweite Versuch. Mirko Wolf trat nun als parteiloser und unabhängiger Kandidat an - und verbuchte einen Achtungserfolg. Bei insgesamt vier Bewerbern schaffte es Wolf in die Stichwahl, wo er dann zwar gegen Eitz unterlag, aber knapp 41 Prozent der Stimmen holte. "Aller guten Dinge sind drei", sagt Wolf nun.

Ihm ist nicht entgangen, dass es in der laufenden Wahlperiode mit dem Straßenausbau-Konflikt, der Windkraft und der Flüchtlingsunterbringung "polarisierende" Themen in der Gemeinde gab. Er setze auf "transparente Kommunikation" und stehe "für Verständigung und Ausgleich", schreibt Mirko Wolf in seiner ersten Pressemitteilung als wiederum "unabhängiger" Kandidat.

Sicher ist zudem die Bewerbung von Waldemar Gogel. Der 34-jährige kandidiert ebenfalls als "unabhängiger Bewerber", wie er mitteilt, wird aber von der CDU Freigericht unterstützt. Der politische Werdegang ist kurz - aber kurvenreich. In die aktuelle Gemeindevertretung wurde er als Kandidat der "Freigerichter" gewählt. Diese Polit-Gruppe hat er nach der Wahl mit anderen verlassen und ist nun Vorsitzender der Fraktion "Gemeinsam für Freigericht", ist aber auch der CDU zu Diensten - als Schatzmeister der Partei. Gogel ist stellvertretender Vorsitzender der Gemeindevertretung. Sein Ziel sei, so lässt Gogel wissen, "Freigericht zu einer Vorzeigekommune im Main-Kinzig-Kreis" zu machen. Dazu gehöre "eine entsprechende Attraktivität für Familien und Gewerbetreibende".

Bewerber aus den Reihen der Grünen, der UWG und der SPD sind indes nicht zu erwarten. Achim Kreis, der für die Grünen mehrfach kandidierte, erklärt auf Anfrage: "Bei uns steht niemand in den Startlöchern, und ich sehe da vorläufig auch niemand." UWG-Chef Gerhard Pfahler berichtet auf Anfrage unserer Redaktion, dass es zwar Gespräche mit möglichen Kandidaten gegeben habe - die aber seien erfolglos geblieben. Und die SPD muss zunächst einmal den Verzicht "ihres" Bürgermeisters verdauen.

Die Gemeinde Freigericht entstand im Zuge der Gebietsreform im Jahr 1970. In den ersten Jahrzehnten waren ausnahmslos Christdemokraten Bürgermeister. Im September 2006 wurde Joachim Lucas (UWG) zum Bürgermeister gewählt, er trat nach zwei Wahlperioden 2018 nicht mehr an. Ihm folgte Sozialddemokrat Albrecht Eitz, der sagt, dass den Kommunen nach und nach jeder Handlungsspielraum genommen werde und sich zudem das politische Klima in der Gemeinde verschlechtert habe.