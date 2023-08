Babenhausen: Der erste Wohnblock ist modernisiert

Blöcke aus 60er-Jahren

Babenhausen 02.08.2023 - 17:07 Uhr 2 Min.

Stadtplaner Dennis Hofmann (links) und Fachbereichsleiter Robert Lotz vorm dem fertigen Gebäude der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt. Ab 1. September werden hier die ersten Mieter des Stadtquartiers Kaisergärten einziehen.

»Dann geht es Monat für Monat weiter«, erklärt Stadtplaner Dennis Hofmann, bis alle sechs Wohngebäude Anfang 2024 bezogen sind. 2018 hatte die Unternehmensgruppe den viergeschossigen Gebäuderiegel erworben. Ein paar Schwalben haben sich bereits unterm Dach niedergelassen, vorm Haus werden letzte Arbeiten verrichtet. Die Wohnblöcke stammen aus den 60er-Jahren, dem Altbestand der Kaserne. Hier wurde massiv entkernt, Fenster erneuert, Balkone angebracht, Altlasten entfernt, ganze Decken neu eingezogen, kurzum vom Keller bis unters Dach grundsaniert. »Wir erfüllen nicht nur einen guten Schallschutzstandard, sondern einen guten Niedrigenergiestandard und liegen hier 15 Prozent unter dem Referenzgebäude der KfW«, sagt Fachbereichsleiter Robert Lotz stolz.

Wichtig für die neuen Mieter sind nicht nur die niedrigen Nebenkosten, sondern auch der günstige Quadratmeterpreis von 8,80 Euro. Die Nassauische Heimstätte bietet 140 Wohnungen und hat insgesamt 13.600 Quadratmeter Wohnraum geschaffen. 21 Millionen Euro flossen allein in die Bautätigkeit, so Lotz. Vom 45 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Appartment über Zwei-, Drei- und geräumigen Vier-Zimmerwohnungen mit 125 Quadratmetern ist alles dabei, wenn auch nicht explizit barrierefrei. 21 Millionen Euro flossen allein in die Bautätigkeit, so Lotz. Das hätte man wohl günstiger haben können. Und den Wohnraum schneller. Coronaauflagen, Vandalismus, Einbrüche und Materialdiebstahl (40 Heizkörper, Elektroninstallationen, Kabel?) flankieren die Bauphase und waren auch Kostentreiber. Eine halbe Million ist wohl futsch, nach der Diebstahlserie professioneller Räuber, eine weitere halbe Million, um die Coronaauflagen umzusetzen.

Trotzdem stehe man im Wort: »Wir garantieren Bezahlbarkeit«, meint Hofmann. Die Nachfrage ist entsprechend. Rund 50 Prozent der Wohnungen sind weg. Besonders die Zwei-Zimmer-Wohnungen waren massiv gefragt und sind in allen sechs Objekten vergriffen.

»Wir sind die Ersten, die im großen Stil Wohnraum in den Kaisergärten anbieten. Viele unserer Mieter kommen aus dem direkten Umfeld, Babenhausen und der näheren Umgebung«, berichtet Hofmann.

Zwei Wohnblöcke ganz an der Peripherie der Kaisergärten nutzt der Landkreis Darmstadt-Dieburg als Flüchtlingsunterkünfte. Ukrainische Geflüchtete, die entschieden haben, länger zu bleiben, mieten sich ebenfalls bei der Nassauischen Heimstätte ein.

Ein bisschen Fantasie gehört mit Blick in die Nachbarschaft noch dazu. Die Straßenerschließung ist abgeschlossen, doch zur Aschaffenburger Straße (B26) fehlt noch die Lärmschutzmauer. Viele der alten Kastanien zwischen den Wohnblöcken blieben erhalten, hier soll es Barbecueplätze im Grünen geben, E-Ladestationen und Fahrradhäuser vorm Haus. Geduld müssen die neuen Mieter noch mitbringen: Von der Grundschule fehlt jede Spur, der Rewe-Markt, Grünachse und Kindergarten sind erst in Planung. Aber mit den Pionieren der Nassauischen Heim ist nach sechs Jahren doch der Anfang gemacht.

Ursula Friedrich