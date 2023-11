Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Der Artenschwund setzt sich fort

Zu wenig Platz und Nahrung

Wiesbaden/Wetzlar 06.11.2023

Ein Feldhamster-Weibchen wartet auf einem Feld bei Niederdorfelden (Main-Kinzig-Kreis) in einem Käfig auf die Entlassung in die Freiheit.

Viele wildlebende Säugetiere haben es in Hessen nicht leicht: Straßen zersiedeln ihren Lebensraum, Nahrung sowie Aufzuchtplätze für ihren Nachwuchs werden wegen Neubauten, dem Klimawandel und der intensiven Landwirtschaft knapp. Über ein Drittel der 71 heimischen Säugetierarten gelten mittlerweile als bestandsgefährdet, 8 sogar als ausgestorben oder verschollen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden zum aktualisierten Stand der Roten Liste berichtet. Darin wird die Häufigkeit und Gefährdung von Arten beschrieben.

«Seit Erscheinen der letzten Fassung der Roten Liste im Jahr 1996 hat sich die Situation vieler Säugetierarten erheblich verschlechtert. Der weltweit fortschreitende Artenschwund zeigt sich auch bei den Säugetieren in Hessen», sagt HLNUG-Präsident Thomas Schmid.

Am stärksten im Bestand bedroht sind in Hessen immer noch Fledermäuse, auch wenn sich manche Arten wie die Mopsfledermaus wieder stärker ausgebreitet haben. Zudem wurde etwa die Kleine Hufeisennase wieder in Hessen gesichtet. Doch andere Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht. Dieses Schicksal teilen sie mit dem Feldhamster und dem Luchs.

Sogar der Igel wird seltener, er steht ebenso wie Kaninchen und Feldhasen auf der Vorwarnstufe der Roten Liste. «Es gibt zwar noch viele Igel, aber der Bestand geht zurück», sagt Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Nabu in Wetzlar. Unter anderem mache den Tieren der Rückgang von Insekten zu schaffen, von denen sie sich ernährten.

Luchs, Fischotter und Wolf sind zurück

Doch vom HLNUG gibt es auch positive Nachrichten: So konnten sich einst ausgestorbene Säugetiere in Hessen wieder ansiedeln, dazu gehören der Luchs, der Fischotter und der Wolf. Der Luchs galt in Hessen seit 1833 als ausgestorben, heute ist er mit einer Population im niedrigen einstelligen Bereich immer noch extrem selten. Das gilt auch für die Fischotter, die unter anderem im Vogelsberg, im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Werra-Meißner-Kreis gesichtet wurden.

Der für lange Zeit letzte Wolf Hessens war den HLNUG-Angaben zufolge 1841 im Taunus erlegt worden. Mittlerweile haben sich Wölfe - zum Ärger von Weidetierhaltern - wieder in Hessen etabliert. «Eine besondere Erfolgsgeschichte ist die Wildkatze in Hessen», berichtet das HLNUG. Aus ihren einst verbliebenen Rückzugsgebieten im Taunus und Meißnergebirge habe sie sich wieder weit in nahezu alle hessischen Mittelgebirge ausbreiten können.

Laubhaufen im Garten liegen lassen

Gartenbesitzer können Igeln und anderen Tieren etwas Gutes tun, etwa indem sie im Herbst das Laub zu einem Haufen zusammenrechen und diesen liegenlassen. Darin finden nicht nur Igel einen guten Platz für ihren Winterschlaf, auch andere Tiere wie Insekten oder Kröten verkriechen sich gerne in einem solchen Haufen, wie der Nabu erklärt.



Zudem sollte auf den Bau von Gartenzäunen verzichtet werden, durch die Igel nicht mehr durchschlüpfen können. Statt Laubsauger sollten Besen und Rechen genutzt werden, empfiehlt der Nabu. Denn die Laubbläser saugen nicht nur Blätter auf, sondern auch unter anderem für den Igel wichtige Kleinlebewesen. Fledermäuse können mit dem Aufhängen von Fledermauskästen unterstützt werden, dort können sie ihre Jungtiere aufziehen. Zudem können beim Hausbau spezielle Fledermausziegel mit kleinen Einschlupflöchern eingesetzt werden.