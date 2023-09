"Das ist die Zukunft": Lastenräder zunehmend im gewerblichen Einsatz

Frankfurt 24.09.2023 - 19:13 Uhr 2 Min.

Eine Fahrradstrecke von mehr als 50 Kilometern ist für Jochen Stingl Alltag. An diesem Vormittag war der Inhaber eines Betriebs für Baumpflege in Hofheim am Taunus mit seinem E-Lastenrad bereits in Neu-Isenburg und trifft nun einen Kunden in Frankfurt. Anschließend fährt er weiter nach Schwalbach, bevor es nach Hause zurückgeht. Solche Fahrten über mehrere Landkreisgrenzen hinweg mit dem Auto oder einem Lastwagen zurückzulegen, ist für ihn aus mehreren Gründen schon länger keine Routine mehr.

Fahrradfahren mache mehr Spaß, denn er bekomme mehr von der Umgebung mit, sagt der 49-Jährige, der auch privat gern in die Pedale tritt. «Ich komme so entspannter an», sagt Stingl. Auch für Umwelt und Klima sei es besser, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein. Günstiger sei es auch. Auf längeren Strecken brauche er zwar mehr Zeit mit dem Fahrrad, doch die Vorteile überwiegen aus Sicht Stingls. Das Wetter spiele für ihn keine Rolle.

Zudem spare er sich die aufwendige Parkplatzsuche, sagt Stingl: «Ich kann bis vor die Haustüre fahren.» Innerhalb von Ortschaften und vor allem innerhalb von Frankfurt sei er so schneller unterwegs. Sein Lastenrad hat er vor knapp drei Jahren angeschafft und dafür Förderung des Landes Hessen erhalten. Der E-Motor unterstützt bis 25 Stundenkilometer. Rund 12 000 Kilometer kämen pro Jahr zusammen, sagt Stingl.

Wenn tatsächlich viele Äste fallen, fährt er mit dem Lastwagen, zu Akquise-Terminen aber nur noch mit dem Rad. In den «Kofferraum» des Lastenrads passt alles, was dazu nötig ist, an diesem Vormittag unter anderem Helm und Kletterausrüstung sowie ein Messgerät zur Beurteilung der Standfestigkeit von Bäumen samt zugehörigem Akkublock.

Lastenräder boomen seit einigen Jahren, im privaten und im gewerblichen Bereich, wie der Professor für nachhaltige Mobilität und Radverkehr an der Frankfurt University of Applied Sciences, Dennis Knese, sagt. Beispielsweise hätten Lieferdienste großes Interesse daran, nicht mehr mit Lieferwagen Päckchen in Innenstädten und Wohngebieten auszufahren. Mit Lastenrädern komme man schneller durch dichten Verkehr und das Parken sei auch einfacher. Hinzu komme der Nachhaltigkeitsaspekt.

Manchmal muss auch etwas probiert werden. Joachim Baier, Inhaber eines Sanitär- und Heizungsunternehmens in Frankfurt, sagt nach dem Test eines E-Lastenrads mit 300-Liter-Transportbox, es habe sich gezeigt, dass die Motorleistung bei Steigungen nicht ausreichend gewesen sei. Das habe Zeit für Umwege gekostet. Gedacht habe man an Fahrten zu Beratungsterminen oder zu kleineren Reparaturen.

Baier ist einem weiteren Versuch nicht abgeneigt, das werde firmenintern noch diskutiert. «Wenn, dann mit einem stärkeren Motor», sagt er. Die Firma hatte an einem Projekt der Stadt Frankfurt teilgenommen, bei dem Gewerbetreibende Lastenräder kostenlos ausprobieren konnten.

Dabei war auch Astrid Böhm von einem Secondhand-Kaufhaus der Caritas in Frankfurt. Prinzipiell sei die Erfahrung gut gewesen, doch das Fahrrad, das sie ausgewählt habe, sei vermutlich zu groß gewesen. Es habe in ihrem Team nicht den erhofften Zuspruch gefunden. Zudem habe sich gezeigt, dass viele Fahrradwege nicht ausreichend ausgebaut seien. Böhm will es im Frühjahr mit einem anderen Fahrrad noch einmal probieren. «Ich finde es noch immer richtig und wichtig und glaube, das ist die Zukunft», sagt sie.

Auch die Stadt Frankfurt selbst setzt in einigen Bereichen auf Lastenfahrräder, beispielsweise beim Entsorgungsunternehmen FES. Dieses schickt in einem Pilotprojekt den «Klamoddekurier» mit einem Lastenrad zu Bürgerinnen und Bürgern, um Altkleider abzuholen - zunächst in einem Teil der Mainmetropole.

Die Erfahrungen und Rückmeldungen seien bisher sehr gut, sagt ein FES-Sprecher. Auch der Transport kleinerer und nicht so schwerer Abfallmengen mit dem Lastenrad sei vorstellbar. Man komme emissionsfrei und schneller voran als mit dem Lastwagen, und Parkplatzprobleme gebe es auch nicht.

Wie Astrid Böhm von der Caritas kämpft Jochen Stingl aus Hofheim mit der Fahrradinfrastruktur, vor allem in ländlichen Gebieten: «Im Hinterland ist es eine Katastrophe.» In Frankfurt sei schon viel geschehen, trotzdem gebe es auch hier aus der Sicht eines Fahrers mit Lastenfahrrad noch viel Ausbaubedarf.

