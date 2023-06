Über 200 Bürger bei Informationsabend zu Flüchtlingsunterkunft in Freigericht

Es geht nicht nur um das Hotel Zur Linde

Freigericht 21.06.2023 - 15:31 Uhr 2 Min.

Wie geht es mit der Flüchtlingsunterbringung in Freigericht weiter? Optionen für die nächsten Jahre skizzierte das Bauamt in einer Präsentation.

Nicht immer erfolgreich mühten sich Vertreter der Gemeinde und des Main-Kinzig-Kreises (MKK) in der voll bestuhlten, stark besetzten Freigerichthalle, mit Zahlen und Erfahrungen zur Flüchtlingslage, Fakten und Hintergründen zum geplanten umstrittenen Hotelkauf gegen diffuse Ängste, festgefügte Meinungen, offenkundig netzbasierten Legenden und Befindlichkeiten anzugehen.

Bei einigen, bisweilen nachdrücklich gestellten Fragen mussten Bürgermeister Albrecht Eitz und Kreis-Dezernentin Susanne Simmler (beide SPD) als Hauptakteure passen - etwa, ob aufgrund der Unterbringungskosten Steuererhöhungen drohen, ob mit bis zu 80 Migranten im kleinsten Ortsteil Kita- und Grundschulplätze knapp werden oder welche Aufnahmequoten andere MKK-Kommunen im Vergleich zu Freigericht stemmen müssen.

Fragen der Gerechtigkeit unter Kreisgemeinden wie Ortsteilen trieb offenbar viele der Besucher um. Gerüchte, wonach ihre bislang aktive und kooperative Flüchtlingspolitik der Gemeinde Freigericht immer neue Lasten einbringe, suchte Simmler unter skeptischen Zwischenrufen mit dem Hinweis auf feste, nach Einwohnerzahl und Ausländeranteil bemessene Zuteilungsquoten zu kontern. Diese würden jährlich festgelegt »und auch durchgesetzt«, Schwankungen mit einem 2000 Betten starken Puffer des MKK in Hallen und Containern abgefedert. Alle 29 Kommunen seien belegt, betonte die Erste Kreisbeigeordnete. Wer ankomme, müsse untergebracht werden, unterstrich Eitz: »Um eine Auszeit bitten können wir nicht.«

Klarkommen muss Freigericht nach Worten von Bauamtsleiterin Sylvia Wienicke dieses Jahr mit 194 Neuzugängen. Bereits einquartiert seien 63, zusätzlich zu annähernd 300 in Vorjahren. Priorität hätten zumeist angemietete Privatunterkünfte, die aber nicht ausreichten. Platze der geplante Kauf der Linde für 2,5 Millionen Euro - ein Preis, den laut Rathauschef das Ortsgericht als angemessen anerkennt - und finde sich nicht kurzfristig Ersatz, müsse die Gemeinde wohl die Freigerichthalle und die Turnhalle in Bernbach mit Migranten belegen, betonte Wienicke.

Bei nicht wenigen Besuchern kam das als Drohung an, die sich Klaus Brönner (Fraktion Die Freigerichter) prompt verbat. Weitere Teilnehmer forderten die Prüfung von Alternativen, etwa Container auf dem ADAC-Platz in Somborn. Diese Option sei für nächstes Jahr im Blick, außerdem ein Standort in Neuses und - falls das Linde-Projekt scheitert - auf dem Festplatz in Horbach, so Wienicke. Wiederholte Einwände, dieser Ortsteil sei mit 1700 Einwohnern zu klein, ließen Rathaus- und MKK-Vertreter nicht gelten: In Spessartdörfern fast ohne Infrastruktur gehe es auch, so Susanne Simmler.

»Wo wir wohnen, können auch Flüchtlinge klar kommen«, stellte Silvio Franke-Kißner, Leiter des MKK-Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, fest. Dass Horbach überproportional belastet werde, wies Bürgermeister Eitz zurück. Schätzzahlen hatte Simone Pletka, Gemeindebeauftragte für Jugend, Soziales und Integration. Demnach leben im Hauptort Somborn derzeit über 100, in Altenmittlau knapp 90, in Bernbach 50, in Neuses 60 und in Horbach rund 30 Flüchtlinge.

Gegen das Grundmisstrauen, das aus zahlreichen Besucherfragen sprach, kamen solche Argumente kaum an. Häufige Bedenken kreisten um Ängste vor Lärmbelastung, Kriminalität oder Vermüllung, entzündeten sich am hohen Preis der Immobilie, der Lage in der Ortsmitte an zwei Durchgangsstraßen und der fehlenden Außenanlage.

Wenig tröstlich musste da die Prognose des Rathauschefs wirken: Trotz EU-Einigung und auch nach einem Ende des Ukraine-Krieges werde das Migrationsproblem der Gemeinde erhalten bleiben.

Oliver Klemt

Hintergrund: Entscheidung im Juli Seit Ende Mai findet die Auseinandersetzung um den möglichen Ankauf des Horbacher Hotels Zur Linde öffentlich statt. Erste Gespräche mit den privaten Eigentümern hat Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) nach eigenen Angaben schon im Januar geführt, nachdem zum Jahreswechsel die Aufnahmequote der Gemeinde feststand. Im März informierte Eitz das Präsidium der Gemeindevertretung - noch vertraulich wegen laufender Verhandlungen, wie er sagt. Mit der Vorlage eines Nachtragshaushalts, der die wohl nötigen 2,5 Millionen Euro bereitstellen sollte, war am 12. Mai das Geheimnis gelüftet und beschäftigte am 1. Juni nunmehr offen den Haupt- und Finanzausschuss (HuF). Der Nachtrag ging am 16. Juni im Plenum durch - allerdings ohne ausdrückliche Zweckbestimmung der Investitionssumme. Vielmehr sollen nun noch derAusschuss für Soziales (AfS) am 27. Juni, der Planungs-, Struktur- und Umweltausschuss (PSUA) am 28. und erneut der HuF am 29. Juni über den Linde-Kauf beraten - immer öffentlich ab 19.30 Uhr im Somborner Rathaus-Sitzungssaal. Für den 14. Juli ist dann die finale Entscheidung in der Gemeindevertretung vorgesehen. kko