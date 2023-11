Darmstadt-Dieburg: Kreis befördert Schüler jetzt selbst

Bildung: 55 Kleinbusse bringen 250 Kinder in mehrere Förderschulen des Landkreises - Start am Montag

Darmstadt-Dieburg 09.11.2023 - 13:46 Uhr 1 Min.

Bereit für den Einsatz: Über eine Tochtergesellschaft hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg 55 Kleinbusse für die Schülerbeförderung angeschafft. Ab Montag werden die ersten beiden Förderschulen im Kreis in Eigenregie angefahren.

Die ersten Schulen, die ab kommender Woche vom Kreis angefahren werden, sind die Gustav-Heinemann-Schule in Dieburg und die Wichernschule in Mühltal. Unter anderem die Dieburger GHS wird von Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Region besucht, die vor und nach der Schulzeit längere Zeit für An- und Abfahrt einplanen müssen. Mitte Januar soll vom Kreis mit der Anne-Frank-Schule eine weitere Dieburger Bildungsstätte angefahren werden. Im Februar soll die Bischof-Ketteler-Schule in Klein-Zimmern (Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung) folgen, im Sommer 2024 kommen noch zwei Schulen in den Westkreis-Kommunen Griesheim und Pfungstadt hinzu.

Dafür nutzt der Kreis 55 Kleinbusse. Am Montag wurden sie in einer Feierstunde den Fahrern übergeben. Diese können sie zwischen den Diensten mit nach Hause nehmen. Die Beschaffung der Fahrzeuge und des Personals waren die beiden zentralen Aufgaben der vergangenen Wochen; erst im August hatte der Kreisausschuss entschieden, dass sich der Kreis dieser Aufgabe zeitnah selbst annehmen soll.

»Insgesamt sind rund 250 Schulkinder dieser Schulen aus den Kreiskommunen auf eine Beförderung außerhalb der öffentlichen Verkehre angewiesen«, erläutert der Erste Kreisbeigeordnete Lutz Köhler (CDU). Dafür präpariert habe sich der Kreis binnen zwei Monaten in einem »Kraftakt«, den vor allem die Mitarbeiter der Betreuung DaDi gGmbH stemmen mussten. Neben der Beschaffung, Beklebung und Ausstattung der 55 Kleinbusse, die beispielsweise auch Schüler im Rollstuhl transportieren können müssen, war die Personalgewinnung ein Schwerpunkt. 84 Fahrer sind zwischenzeitlich gefunden worden. Damit ist der Kreis zum Auftakt der Beförderung an die ersten beiden Schulen handlungsfähig, sucht aber noch weitere Fahrer.

Die Kosten für die Fahrzeuge beziffert der Kreis auf 3,3 Millionen Euro. Gegenüber der bisherigen externen Beförderungslösung erhofft sich der LaDaDi zudem eine jährliche Ersparnis in Höhe von 300.000 Euro. Die Eltern der beförderten Schüler sollen zudem über einen besseren Service, zu der eine App beitragen soll, profitieren.

Jens Dörr

Hintergrund: Die Förderschulen in Dieburg Mit der Gustav-Heinemann-Schule und der Anne-Frank-Schule gibt es in Dieburg zwei Förderschulen mit Bedeutung für den ganzen Ostkreis. Die Heinemann-Schule legt dabei den Förderschwerpunkt auf die geistige Entwicklung und unterhält zudem eine Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung. Sie wird auch von Schülern mit mehrfacher Behinderung besucht. Die Frank-Schule hat den Förderschwerpunkt Lernen. Beide Einrichtungen befinden sich auf der Schulinsel "Auf der Leer", wo auch die Gutenbergschule (Grundschule), die Landrat-Gruber-Schule (Berufsschule) und die Alfred-Delp-Schule (Oberstufengymnasium) angesiedelt sind. jed