Citizen-Science-Projekte in Hessen: Bürgerforscher machen wichtigen Job

Sichten, zählen, fotografieren

Wetzlar/Frankfurt 12.10.2023 - 17:24 Uhr 3 Min.

ARCHIV - 17.08.2018, Thüringen, Erfurt: Eine im Saaletal in Thüringen gefundene Gottesanbeterin ist im Naturkundemuseum zu sehen. Ein Exemplar des Insekts wurde laut Naturschutzbund Nabu Hessen erst kürzlich von Naturfreunden auch am Weinberg Wetzlar entdeckt, einem ehemaligen Truppenübungsplatz.

Was ist grün, greift sich Beute blitzschnell mit zwei imposanten Fangarmen und kommt mittlerweile auch in Mittelhessen vor? Erraten, es ist die Gottesanbeterin. Entdeckt und fotografiert wurde ein Exemplar des faszinierenden Insekts erst kürzlich am Weinberg Wetzlar, einem ehemaligen Truppenübungsplatz - von Naturfreunden, die ihre Entdeckung dem Naturschutzbund (Nabu) Hessen meldeten. Damit lieferten sie wichtige Erkenntnisse über die Verbreitung der Fangschrecke, die ursprünglich aus Südeuropa stammt, sich mit dem Klimawandel aber immer weiter nach Norden ausbreitet. Jährlich betätigen sich in ganz Hessen tausende Menschen als Bürgerforscherinnen und -forscher - und leisten damit wichtige Beiträge nicht nur für den Umwelt- und Naturschutz.

Genutzt wird diese Schwarmintelligenz auch von wissenschaftlichen Institutionen. Die Philipps-Universität Marburg beispielsweise hat in den vergangenen Jahren eine Reihe sogenannter Citizen-Science-Projekte aufgelegt oder mit vorangetrieben - mit jeweils sehr guter Resonanz, wie eine Sprecherin sagt. Angestoßen vom Fachbereich Physik beispielsweise konnten Bürgerinnen und Bürger unter wissenschaftlicher Anleitung daran mitwirken, die Mikroplastik-Belastung in Sedimenten von Flüssen, Seen und Stränden zu erforschen.

Am Marburger Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas läuft derzeit ein Projekt zur buchstabengetreuen Übertragung von Wörtern aus einer Schrift in eine andere. Dabei geht es um Erhebungsbögen für Dialekte, die aus der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts stammen. Beschriftet sind diese sogenannten Wenkerbögen - benannt nach dem Sprachforscher Georg Wenker - in der damals verbreiteten Kurrentschrift, die auch deutsche Schrift genannt wurde, und die inzwischen nur noch wenige Schreibende beherrschen. Neben Einzelpersonen und Gruppen beteiligten sich auch Geschichtsvereine an dem Projekt.

Miteinbeziehung von Schülerinnen und Schülern

Eher an ein junges Publikum hingegen richtete sich 2017 und 2018 ein Projekt, mit dem die Verbreitung von Schädlingen an Stieleichen in verschiedenen Ländern Europas erforscht wurde. Schülerinnen und Schüler brachten dafür «Raupen» aus Knetmasse an Stieleichen an. Forschende sammelten daraufhin Daten von Raubvögeln, die Abdrücke in der Knetmasse hinterließen und zogen damit Rückschlüsse über die Verbreitung der Schädlinge und ihrer Räuber.

Auch an der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen schätzt man solche Kooperationen. Bereits seit einigen Jahren betreibt die JLU beispielsweise ein vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie gefördertes Artenschutzprojekt. Mit Mitteln aus dem hessischen Biodiversitätsforschungsfonds wird die Bedrohung der Feuersalamander im Bundesland durch den Hautpilz Bsal untersucht. Dafür werden auch erwachsene Tiere sowie Larven kartiert - Ehrenamtliche unterstützen bei dieser Arbeit.

Auch die Menschen selbst sind Forschungsgegenstand für ein Citizen-Science-Projekte der JLU: Seit März vergangenen Jahres beispielsweise können sich Besucher des Mitmachmuseums Mathematikum in Gießen an einem Projekt zur Erforschung der Augenbewegung beteiligen. Dafür wurde eine Art Kabine mit Bildschirm und Spezialkamera aufgestellt, die Blickbewegungen verfolgen kann. Die sonst übliche Menge von einigen Dutzend Probanden hätten den Initiatoren des Projekts der Abteilung für Allgemeine Psychologie der Gießener Universität nicht ausgereicht - weil Blickbewegungen viel individueller seien, als bis dahin gedacht, erklärten sie zum Auftakt. Mindestens 10 000 Teilnehmende wollten sie deshalb über das Mathematikum für das Projekt gewinnen.

Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft

Generell brächten Citizen-Science-Projekte Wissenschaft und Gesellschaft miteinander in Dialog und leisteten auch einen wichtigen Beitrag dazu, das Vertrauen und Verständnis in die Wissenschaft zu stärken, erklärt eine JLU-Sprecherin. Dabei versteht man die Projekte nicht als Einbahnstraße: «In gemeinsamen Projekten können Forschende sowie Bürgerinnen und Bürger voneinander lernen. Gleichzeitig liefern engagierte Bürgerforschende oftmals Daten für die Wissenschaft, die auf anderem Wege nicht oder nur mit großem Aufwand erhoben werden können.»

Das nutzt auch die renommierte Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. 27 Projekte, an denen sich interessierte Laien beteiligen können, sind derzeit auf der Homepage aufgelistet - vom Aufbau einer Arten-Datenbank im Main-Kinzig-Kreis bis hin zur Erfassung von Verbreitungsdaten von Hundert- und Doppelfüßern in Deutschland. Vor der Teilnahme führen die betreuenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen «ihre» Bürgerforschenden jeweils in den Ablauf ein, erklären Messgeräte und -methoden. Für manche Projekte würden auch Personen gesucht, die schon bestimmte Kenntnisse hätten - das sei aber eher die Ausnahme.

In den vergangenen fünf Jahren seien die Aktivitäten im Bereich Citizen Science nochmals deutlich ausgebaut worden, auch wenn dieses Thema bei der Senckenberg Gesellschaft Tradition habe - schließlich sei sie selbst 1817 von wissenschaftlich interessierten Frankfurter Bürgern gegründet worden, sagt eine Sprecherin. Auch der Nabu Hessen hebt den Gewinn für den Natur- und Artenschutz durch die Beteiligung zahlreicher Engagierter an Projekten wie der Zählaktion «Stunde der Gartenvögel» hervor. «Ohne das unermüdliche Sammeln von Naturdaten durch viele Menschen gäbe es deutlich weniger Informationen über das Vorkommen und die Verbreitung von Tieren und Pflanzen in Deutschland. Hauptamtlich wäre das gar nicht leistbar», erklärt Nabu-Sprecher Berthold Langenhorst.

dpa