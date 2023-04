Cellba-Puppen in Babenhausen zu sehen

Ausstellung: Schau im Territorialmuseum

Babenhausen 02.04.2023 - 13:36 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Albert Gansler hat als Sohn des Cellba-Puppen-Erfinders Karl Gansler einen besonderen Bezug zu den historischen Spielzeugen. Foto: Melanie Schweinfurth

"Mein Vater Karl hatte etliche Puppen-Modelle gestaltet. Einige habe ich heute noch zu Hause", sagt Albert Gansler, der im Babenhäuser Burgmannenhaus geboren wurde und seine Kindheit dort verbrachte. Nach dem Vorbild der Cellba-Puppen, die sein Vater kreiert hatte, habe er selbst einen Puppenkopf modelliert, mit dem er die Aufnahmeprüfung an der Werkkunstschule in Darmstadt bestand.

Seine Schwester Sonja, die 1944 beim Bombenangriff auf Babenhausen ums Leben kam, habe für die Puppengesichter Modell gestanden, erzählt der 81-Jährige. Es freue ihn sehr, dass mit einer Cellba-Puppen-Ausstellung nun nicht nur an ein bedeutendes Stück Wirtschaftsgeschichte der Stadt, sondern auch an seinen Vater und die ältere Schwester erinnert wird.

Die Schau im Territorialmuseum in der Babenhäuser Amtsgasse zeigt ein ganzes Jahr lang verschiedenste Puppen, die ab 1923 bis in die 1960er-Jahre in der Celluloidwarenfabrik am Ostheimer Weg entstanden waren und einen Eindruck vom beginnenden Kunststoff-Zeitalter vermitteln. Spielzeug aus Holz oder Textil wurde von den Zelluloid-Puppen abgelöst. Weil es leicht entflammbar war, ersetzte man Zelluloid ab den 1960er-Jahren durch andere Kunststoffe. 1966 kaufte der US-Konzert Mattel die Fabrik, in der viele Frauen Arbeit gefunden hatten.

Öffnungszeiten: Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Samstag 15 bis 17 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr.

schme