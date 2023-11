CDU und SPD wollen Koalitionsverhandlungen am Mittwoch beginnen

Fünf Wochen nach der hessischen Landtagswahl

Wiesbaden 14.11.2023 - 12:26 Uhr 2 Min.

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein in Wiesbaden.

Gut fünf Wochen nach der hessischen Landtagswahl wollen CDU und SPD an diesem Mittwoch mit ihren Koalitionsverhandlungen beginnen. Wie die hessische CDU am Dienstag mitteilte, ist zum Auftakt in Wiesbaden am frühen Nachmittag ein Pressestatement geplant. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein hatte Ende vergangener Woche erklärt, mit den Sozialdemokraten Verhandlungen aufnehmen zu wollen und dies mit größeren Schnittmengen begründet.

In einem gemeinsamen Eckpunktepapier mit zehn Punkten bekennen sich die möglichen Koalitionäre unter anderem zur Begrenzung der Migration. Geplant sind zudem zusätzliche Stellen für die Polizei, eine finanzielle Unterstützung für das erste selbst genutzte Eigenheim sowie ein «Aktionsplan gegen Einsamkeit». Es soll ein eigenes Ministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie Weinbau, Jagd und Heimat geschaffen werden.

In den zurückliegenden knapp zehn Jahren wurde Hessen von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Oktober deutlich gewonnen und konnte danach zwischen Grünen und SPD als Koalitionspartner wählen. Es gab eine ganze Reihe von Sondierungsgesprächen mit beiden möglichen Partnern.

Vor dem Start der Koalitionsverhandlungen meldeten sich zahlreiche Verbände mit Forderungen zu Wort. Der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Wolf Mang, erklärte, er hoffe auf einen «wirtschaftsfreundlichen Koalitionsvertrag». Mehr Wachstum könne es nur geben, wenn Hessen wieder attraktiver werde für private Investitionen. «Die Koalition kann dazu beitragen, indem sie unnötige Regulierungen beseitigt, öffentliche Infrastrukturen verbessert, Bildungseinrichtungen modernisiert und Behörden digitalisiert», erläuterte Mang.

In der Bildungspolitik müsse der Fokus auf den Grundkompetenzen liegen. «Am Ende der Grundschule muss jeder lesen, schreiben und rechnen können», ergänzte der Verbandspräsident. Die Hessischen Familienunternehmer forderten zur Stärkung des Mittelstandes unter anderem niedrige Gewerbesteuern vor Ort und eine serviceorientierte Verwaltung.

Der Landesverband des Naturschutzbundes Nabu beklagte, in dem bisherigen Eckpunktepapier von CDU und SPD kämen Natur- und Artenschutz nicht vor. «Hier ist eine deutliche Nachbesserung in den Koalitionsverhandlungen nötig, denn Naturschutz ist eine elementare Zukunftsvorsorge», forderte der Landesvorsitzende Maik Sommerhage.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) machte sich dafür stark, das bisherige Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in diesem Zuschnitt beizubehalten. Ein eigenständiges Landwirtschaftsministerium würde die Konflikte zwischen den verschiedenen Interessen vertiefen.

Die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Yasmin Alinaghi, mahnte: «In den kommenden fünf Jahren braucht Hessen eine Sozialpolitik, die Menschen zusammenrücken lässt, anstatt die Gesellschaft weiter zu spalten.» Zu den dringlichsten Problemen zählen nach Einschätzung des Verbandes der Mangel an bezahlbaren Wohnungen, fehlende Kita-Plätze und der Pflegenotstand.

Unter anderem müssten jährlich mindestens 10 000 neue Sozialwohnungen geschaffen werden, forderte der Paritätische. Der Sozialverband machte sich außerdem dafür stark, das Schulgeld in allen privaten Schulen für Soziales, Erzieherinnen und Heilerziehungspfleger abzuschaffen und in Hessen eine flächendeckende Pflegeberatung anzubieten.

Die Verbraucherzentrale Hessen nannte das Eckpunktepapier «enttäuschend». Die Verbraucherinnen und Verbraucher würden mit keinem Wort erwähnt, monierte der Vorstand Philipp Wendt. Dies sei nach der Corona-Pandemie, der Energiekrise und in Zeiten noch immer hoher Inflation «nicht nachvollziehbar».

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Mathias Wagner, erklärte: «Die Eckpunkte von CDU und SPD für die Koalitionsverhandlungen sind ein Unterwerfungspapier der SPD gegenüber der CDU.» Es finde sich darin nahezu nichts, was bislang originär der SPD wichtig gewesen sei. «Auch aus Sicht der CDU ist es extrem kurzsichtig zu glauben, dass man auf so einer Grundlage eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gründen kann», urteilte Wagner.

«War der SPD bislang bei der Innenpolitik die Balance zwischen Gewährleistung von Sicherheit und Wahrung der Bürgerrechte wichtig, hat sie jetzt 1:1 alle Vorschläge der CDU übernommen», kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Von der SPD-Forderung nach einem Transformationsfonds zur Unterstützung der Unternehmen und Beschäftigten bei der Bewältigung des Klimawandels sei im Papier beispielsweise keine Rede mehr.

