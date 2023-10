Casting für Rettungshunde: Kommt Matze eine Runde weiter?

Über 30 Hunde angemeldet

Frankfurt 20.10.2023 - 09:47 Uhr 2 Min.

An der Spielstation spielt Holger Bunz, von der Rettungshundestaffel Rhein Main e.V., mit Hund Matze, einem Flat-Coated Retriever.

Matze rast mit seinem Plüschtier im Maul über den Rasen, bringt es schwanzwedelnd seiner Besitzerin Nadine Stöveken, beide zerren wild daran. Einige Meter entfernt winkt Holger Bunz verlockend mit einem anderen Spielzeug, der zweijährige Rüde rennt aufgeregt zu ihm - ein Hundeleben kann so schön sein. Der Hintergrund ist allerdings ernst, denn Matze befindet sich auf dem Hundeplatz im Frankfurter Stadtteil Heddernheim bei einem Rettungshunde-Casting.

Kurz nach dem wilden Spiel kreuzt Bunz, Mitglied beim Bundesverband Rettungshunde (BRH), im Formular an: «Der Hundeführer spielt gut mit dem Hund» und «Hund spielt mit dem Helfer». Für einen angehenden Rettungshund sind das gute Voraussetzungen.

Über 30 Hunde sind für das Casting angemeldet worden, meistens kommen etwa 10 eine Runde weiter, wie Natascha Boldt von der BRH-Staffel Rhein-Main erzählt. Einmal im Jahr sucht die Staffel auf diese Weise neue Mitglieder. «Es scheiden immer mal welche aus, weil zum Beispiel der Hund zu alt wird oder der Mensch berufsbedingt nicht mehr genügend Zeit hat», erklärt sie. Ein Rettungshund sollte menschenfreundlich und verspielt sein sowie mit Vorliebe seine Nase einsetzen. Daher wird in dem Casting auch gerne gesehen, wenn ein vierbeiniger Kandidat erst einmal den Boden ab schnüffelt. Die Ausbildung selbst läuft größtenteils über den Spieltrieb, für die Hunde soll die Suche ein riesiger Spaß sein.

Nach dem Casting steht eine dreimonatige Schnupperzeit an. Dabei nehmen die Kandidaten auf Probe bereits am regulären Training teil. Zweimal die Woche trifft sich die Staffel Rhein-Main, dabei werden die Hunde mit ungewohnten Situationen konfrontiert, sie lernen das Suchen nach Menschen, auch der Gehorsam wird trainiert. «Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre», erzählt Boldt. Dann geht es zu den Einsätzen, bei denen zum Beispiel nach verschwundenen Kindern oder Wanderern gesucht wird, die sich im Wald verirrt haben.

Hundehalterin Nadine Stöveken geht mit ihrem Hund Matze, einem Flat-Coated Retriever, über eine Treppe auf ein Podest.

In Hessen gibt es keinen Mangel an Rettungshunden. Alleine der BRH betreibt hier sieben Staffeln mit insgesamt 170 Hunden. Sie wurden letztes Jahr insgesamt zu rund 50 Einsätzen gerufen, wie der BRH-Bundesverband in Hünxe berichtet. Hinzu kommen Angebote von anderen Organisationen, wie etwa der Feuerwehr. Der größte private Anbieter für den Katastrophenschutz in Hessen ist nach eigenen Angaben das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Dort sind fast 300 Hunde verzeichnet, die bereits geprüft sind oder sich in der Ausbildung befinden. Generell sind die meisten Rettungshunde Mischlinge, auch viele Border Collies, Australian Shepherds, Malinois sowie Labradore und Golden Retriever sind vertreten.

Matze als Flat Coated Retriever wäre ebenfalls ein Vertreter einer geeigneten Rasse. Er brilliert auch an der letzten Station des Castings: die Gehorsamsprüfung. Dabei geht er brav neben seiner Besitzerin bei Fuß, während ein Roller dicht an ihm vorbeifährt und ein Fußball über den Weg rollt. «Ich kann mir schon vorstellen, dass die Rettungshunde-Arbeit was für ihn wäre», freut sich Stöveken und gibt ihrem Matze zur Belohnung ein Leckerli. Einige Tage später werden sie erfahren, ob sie das Casting bestanden haben.