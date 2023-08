Briefwahl in Hessen startet am Montag

Wiesbaden 24.08.2023 - 13:57 Uhr

ARCHIV - 29.03.2020, Bayern, München: Bereits geöffnete Wahlbriefe liegen im Veranstaltungs- und Ordercenter (MOC) vor der Auszählung auf einem Tisch. Ab dem 28. August und damit fünf Wochen und sechs Tage vor dem Wahlsonntag können sich die rund 9,4 Millionen Wahlberechtigten aufmachen, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. (zu lby "Ab 28. August ist in Bayern jeden Tag Landtagswahl" vom 20.8.) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Hessen können die ersten Wählerinnen und Wähler schon von kommenden Montag (28. August) an ihre Stimme für die Landtagswahl abgeben. Dann sind bei den kommunalen Wahlämtern die Unterlagen für die Briefwahl erhältlich, wie der Landeswahlleiter am Donnerstag in Wiesbaden erklärte. Wer sich ausweisen kann, der darf direkt an Ort und Stelle in einer Wahlkabine sein Kreuzchen machen.

Spätestens bis zum 17. September sollen dann auch die Wahlbenachrichtigungen an alle Haushalte verschickt werden, inklusive des Antragsformulars für eine Briefwahl. «Anträge können aber auch ohne diesen Vordruck beispielsweise per E-Mail oder Brief gestellt werden», heißt es.

In Frankfurt könnten bereits jetzt die Unterlagen auf der städtischen Internetseite über ein entsprechendes Formular angefordert werden, erklärt Stefan Köster vom zuständigen Amt für Wahlen und Statistik. In Hessens größter Stadt öffnet ab Montag auch wieder das Briefwahllokal in der Innenstadt. «Dort können die Frankfurterinnen und Frankfurter direkt ihre Stimme abgeben und den roten Umschlag in die Wahlurne werfen», sagt Köster.

Am 8. Oktober sind schätzungsweise rund 4,3 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen hessischen Landtag zu wählen. Zugelassen sind insgesamt 21 Parteien oder Wählergruppen. Auf den Landeslisten kandidieren insgesamt 745 Bewerberinnen und Bewerber, mehr als ein Drittel davon (261) sind Frauen.

Der aktuelle CDU-Ministerpräsident Boris Rhein will sein Amt verteidigen. Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir möchte zweiter Ministerpräsident seiner Partei werden, nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser will als SPD-Landeschefin in die Wiesbadener Staatskanzlei einziehen.

Bei der hessischen Landtagswahl 2018 hatten es sechs Fraktionen ins Parlament in Wiesbaden geschafft: die CDU mit 27,0 Prozent, SPD und Grüne beide mit 19,8, die AfD mit 13,1, die FDP mit 7,5 und die Linke mit 6,3 Prozent.

Jenny Tobien, dpa