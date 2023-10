Boris Rhein - Waschechter Frankfurter und bejubelter Wahlsieger

Hat als Wahlsieger Grund zur Freude: Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen.

Jubel über Jubel, frenetisches Klatschen - Hessens Wahlsieger Boris Rhein kommt bei der CDU-Wahlparty am Sonntagabend in Wiesbaden kaum zur Bühne durch. Nach dem Höhenflug seiner Partei bei der Landtagswahl ruft der amtierende Ministerpräsident: «Es ist ein unfassbar großartiger Tag für die hessische CDU.» Immer wieder wird seine Rede von «Boris, Boris, Boris»-Sprechchören unterbrochen.

Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte, redegewandt und freundlich: Erst im Frühling 2022 wurde Rhein Regierungschef, als Nachfolger von Volker Bouffier (CDU). Zuvor war der heute 51-jährige Rhein Landtagspräsident, mit einem oft ausgleichenden Auftreten und viel Ironie.

In seiner Politkarriere erlebte der Jurist Höhen und Tiefen. Nach einem steilen CDU-internen Aufstieg bis in die Landesregierung unterlag der damals 40-jährige Innenminister 2012 bei der Stichwahl um den Frankfurter Oberbürgermeisterposten dem SPD-Mann Peter Feldmann - für viele überraschend. Aber Rhein rappelte sich auf: 2014 gelangte er als Wissenschaftsminister in Hessens erste schwarz-grüne Landesregierung, 2019 rückte er an die Spitze des Landtags.

Der waschechte Frankfurter mit dem hessischen Zungenschlag war schon mit 27 Jahren ins Landesparlament gewählt worden. Sieben Jahre später kehrte er als Rechtsdezernent zur Stadt Frankfurt zurück. 2009 wurde Rhein Staatssekretär im Innenministerium - und später Ressortchef. Der Politiker kann auf Menschen zugehen - und auch zuhören. Vor allem als Innenminister profilierte er sich als Kämpfer für Recht und Ordnung, gilt inzwischen als Landesvater, aber auch als guter Vermittler. Mit den Grünen regierte er bislang meist relativ geräuschlos.

Boris Rhein ist der Richterin Tanja Raab-Rhein verheiratet. Das am selben Tag geborene Paar lernte sich vor rund drei Jahrzehnten beim Jurastudium in Frankfurt kennen. Heute hat es zwei Söhne. Die Familie wohnt in Frankfurt. Seine knappe Freizeit nutzt Rhein auch für Sport: «Um den Kopf frei zu bekommen, fahre ich gerne Fahrrad, vor allem Rennrad. Für einen guten Start in den Tag gehe ich morgens joggen», erzählt der Jurist.

Am Sonntagabend vergisst Rhein nicht, angesichts des Großangriffs der islamistischen Hamas Israel seine Unterstützung zuzusagen. Und zuvor auf seine beiden Vorgänger bei der Wahlparty hinzuweisen: Auch die einstigen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch und Bouffier jubeln dem Landesvater zu. «Wir haben den Regierungsauftrag und wir werden natürlich diesen Regierungsauftrag annehmen», ruft Rhein. Wieder Jubel über Jubel.

