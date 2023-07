Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bislang rund 2,55 Millionen Euro Heizkostenhilfe in Hessen ausgezahlt

Geld für Privathaushalte

Wiesbaden 13.07.2023 - 12:55 Uhr < 1 Min.

Die Preise für Energie waren als Folge des russischen Angriffskrieges deutlich gestiegen.

Hessische Privathaushalte haben bislang rund 2,55 Millionen Euro Heizkostenhilfe erhalten. Dies teilte das hessische Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Die Härtefallhilfe soll Haushalte, die mit nicht leitungsgebundenen Energien wie Öl, Holzpellets, Flüssiggas oder Kohle heizen, von der besonders starken Preissteigerung im Jahr 2022 entlasten. Seit Freischaltung des Portals Anfang Mai seien in Hessen 20.109 Anträge eingegangen, 6734 davon seien bislang bearbeitet worden. Abgelehnt worden seien bisher 65 Anträge.

Das Geld für die Härtefallhilfen komme von der Bundesregierung. Konkret sollen Mehrkosten aus dem vergangenen Jahr abgefedert werden, die über eine Verdopplung des Preisniveaus aus dem Jahr 2021 hinausgehen.