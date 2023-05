Bevor der Mähdrescher kommt - Jäger und Naturschützer retten Rehkitze in Wiesbaden

Mit Drohnen

Wiesbaden 28.05.2023 - 16:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vorsichtig bahnen sich Freiwillige ihren Weg durch das hüfthohe Gras einer Waldwiese. Für den Fall, dass sie bei der Suche ein Rehkitz finden, tragen sie dabei Umzugskisten, um die Tiere schonend transportieren zu können.

Wer Kitze retten will, muss früh aufstehen. Die Sonne ist erst aufgegangen, als auf einer großen Wiese mitten im Wald bei Wiesbaden-Dotzheim acht Jäger parat stehen. Sie starten ihre mit Wärmebildkamera ausgerüstete Drohne. Das kleine Gerät fliegt mehrere Hektar ab, dann folgt die Entwarnung: kein Kitz zu sehen. Der Landwirt kann mit einem guten Gewissen seinen Mähdrescher starten. «Normalerweise wird immer ein Kitz gefunden, das war eine ungewöhnliche Suche», sagt später Markus Stifter vom Landesjagdverband in Bad Nauheim.

In diesen Wochen sind Jäger und Mitglieder von Naturschutzvereinen unterwegs, um neugeborene Rehe in Sicherheit zu bringen. Die ersten Kitze der Saison wurden Mitte Mai nahe Wolfskehlen im Landkreis Groß-Gerau gerettet, die vier erst wenige Tage alten Jungtiere waren ebenfalls mit einer Drohne aufgespürt worden. Sie duckten sich an den Boden, in dem hohen Gras waren sie kaum zu erkennen. «Dieser Duckreflex ist eigentlich eine gute Einrichtung der Natur zum Schutz vor Raubtieren oder Greifvögeln», sagt Stifter. Verhängnisvoll sei er, wenn der Mähdrescher anrollt.

Freiwillige haben den Kontrollmonitor einer Infrarotdrohne auf einer Waldwiese aufgebaut. Mit Hilfe der Drohne können im Gars versteckte Rehkitze aufgespürt werden.

Wie viele Kitze bei den Mäharbeiten jedes Jahr ums Leben kommen, ist nicht bekannt. Laut Stifter ist es ein langsamer Tod, da meist die Beine abgetrennt werden. «Ich habe es einmal selbst erlebt, da saß ich mit auf dem Traktor. Das Kitz hat geschrien wie am Spieß», erinnert er sich. In einem Alter von mehreren Wochen - meistens ist das Ende Juni der Fall - lässt der Duckreflex nach, dann rennen die jungen Rehe weg, wenn es gefährlich wird.

Die Mäharbeiten deshalb zu verschieben, ist nach Meinung des Hessischen Bauernverbands in Friedrichsdorf keine Option. Die Landwirte brauchen das frühe Gras, das besonders viel Eiweiß und Energie enthält, sie verarbeiten es zur Silage. «Es ist wichtig für eine gesunde und optimale Versorgung von Milchkühen und die Aufzucht von Jungtieren», erklärt Vizepräsident Volker Lein. Für die Versorgung von anderen Tieren - wie etwa Pferden - mit Heu werden die Wiesen ohnehin erst später gemäht.

Bereits seit vielen Jahrzehnten versuchen immer wieder Menschen, Kitze vor dem Mähtod zu retten. «Das war schon so, als noch mit Sensen gemäht wurde», erklärt Stifter vom Landesjagdverband. Vor dem Einsatz der modernen Technik war die Suche äußerst mühsam, zudem wurden viele der zusammengekauerten kleinen Rehe übersehen. Der Einsatz von Hunden brachte nichts, da Kitze geruchlos sind. Mit den Drohnen ist der Einsatz nun deutlich leichter und effektiver geworden, die Anschaffung wurde von der Bundesanstalt für Landwirtschaft finanziell unterstützt.

Etwa seit der Jahrtausendwende kann es für Landwirte unangenehme Folgen haben, wenn ihnen ein junges Reh unter das Mähmesser gerät. Seitdem werden immer wieder Landwirte von Strafgerichten zu Geld- oder sogar Bewährungsstrafen verurteilt. Denn ein Wirbeltier darf nicht «ohne vernünftigen Grund» getötet werden, wie es im Tierschutzgesetz heißt. Auch aus Hessen sind mehrere Fälle bekannt. So wurde vor fünf Jahren ein Mann aus Mittelhessen vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe von 7500 Euro verurteilt, weil er beim Mähen drei Kitze überfahren hatte.

Sabine Maurer, lhe