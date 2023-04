Betreiber für vier Kitas in Babenhausen gefunden

Betreuung: Zusammenarbeit mit AWO Familiy in Babenhausen geplatzt, "Terminal for Kids" übernimmt

Babenhausen 28.04.2023 - 14:59 Uhr 2 Min.

Verständlich, denn das Schicksal von vier Einrichtungen in Babenhausen zum Start ins neue Kitajahr (ab 1. August 2023) war bis vor Tagen ungeklärt. Betroffen sind rund 300 Betreuungsplätze und etliche Jobs.

Hintergrund: Die Stadt hatte ihrem langjährigen Betreiber, dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), nach über 15 Jahren gekündigt und den Betrieb der acht städtischen Kitas plus der noch nicht entwickelten Einrichtung in den Kaisergärten neu ausgeschrieben. Das beeinhaltet knapp 600 Kita-Plätze im Ü3- und U3-Bereich allein in den Bestandseinrichtungen. Um eine Betreibervielfalt zu ermöglichen, wurde in einem Drei-Lospaket-Verfahren ausgeschrieben, was hypothetisch drei unterschiedliche neue Träger ermöglicht hätte.

Anfang des Jahres war mit der Terminal for Kids gGmbH (TfK) ein Träger für die Einrichtungen in der Danziger Straße in der Kernstadt, den Kitas in Hergershausen und Langstadt sowie Sickenhofen gefunden, die Verträge sind inzwischen festgezurrt. Auch das Personal hat hier Gewissheit, wie es beruflich weitergeht, da die neuen Chefs den Personalbestand gerne übernehmen.

Die AWO Family gGmbH bewarb sich um die vier Einrichtungen im Lospaket I. Das sind die beiden großen Kitas "Kunterbunt" und "Wichtelwald" in der Kernstadt sowie die Wuselkiste in Harreshausen und die kleine Kita Harpertshausen. Am 4. Oktober 2022 ging das Angebot der AWO ein. Doch es häuften sich Gerüchte, dass die anvisierte Zusammenarbeit platzt. Aus dem Rathaus waren keine offiziellen Statements zu bekommen, wo es hakt.

"Unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten"

Als Bürgermeister Dominik Stadler für die Parlamentssitzung am Donnerstag dieser Woche eine Erklärung ankündigte, waren die Besucherränge im Sitzungssaal dicht gefüllt. Dann kam, was sich andeutete: Wegen "unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten" sei die AWO Familiy gGmbH raus, erklärte der Rathauschef. Das Gezerre zwischen Anbieter und Magistrat um die redaktionelle Fassung der Betreiberverträge habe sich lange und ergebnislos hingezogen, sagte Stadler. "Im Vergabeverfahren war das nicht vorhersehbar." Einig ist man sich mit AWO familiy-Geschäftsführerin Christina Pycha, auf die Zusammenarbeit zu verzichten - drei Monate vor dem Start ins neue Kitajahr.

Aber es gibt einen Ausweg. Zum Zuge kommt der zweitplatzierte Bieter: die Terminal for Kids gGmbH (TfK), die bereits für Lospaket II den Zuschlag erhielt und außerdem für den Betrieb der künftigen, bis zu zwölfzügigen Kita Kaisergärten vorgesehen war. Die TfK zählt mittlerweile zu den großen privaten Trägern in Hessen. Sie betreibt demnächst rund 30 betriebliche, öffentliche und betriebsnahe Einrichtungen für rund 2000 Kinder ab Windelalter. Der gemeinnützige Träger ist zu 50 Prozent im Besitz von Flughafenbetreiber Fraport AG.

In Babenhausen wird die TfK jetzt also viel Verantwortung erhalten. Das Los III, der Betrieb der neuen Kita Kaisergärten, wurde indes aufgehoben und soll zu einem späteren Zeitpunkt neu ausgeschrieben werden. "Terminal for Kids will sich noch diese Woche mit dem aktuellen Träger, dem ASB zusammensetzen", sagte Stadler. Erzieherinnen, nicht-pädagogische Kräfte und Leitungen müssten keine Zukunftssorgen haben. Oberstes Ziel sei, das Personal weiter zu beschäftigen.

Ursula Friedrich