Beeindruckende Blütenpracht beim Gartenfest in Hanau

Hanau 08.06.2023 - 12:45 Uhr < 1 Min.

Beeindruckende Blütenpracht beim Gartenfest in Hanau. Foto: Holger Hackendahl

Pflanzenliebhaber und Gartenfreunde, die beim Hanauer Gartenfestival das vielfältige Angebot von 180 Ausstellern in Augenschein nehmen können, schlenderten am ersten von vier Veranstaltungstagen an einer großen Auswahl bunter Sommerblüher, Stauden sowie einer beachtlichen Vielfalt an Kräuter-, Beet- und Balkonpflanzen vorbei. Die vielen Tausend Besucher erfreuten sich auch an allerlei Dekorativem wie bunten Gartensteckern und Figuren. Auch können sich die Besucher durch viele weitere Accessoires rund um das Thema Garten zu einer sommerlich-frischen Gestaltung der eigenen Grünoase inspirieren lassen.

Vielfältige kulinarische Genüsse lassen im idyllischen Kleinod die Herzen höher schlagen. Beim Bummel entlang von Ständen und Pagodenzelten - stets im Blick das auf einem Hügel stehende Pferdekarussell - ist für jeden Besucher etwas dabei. Doch es gibt auch ruhigere Orte im Kurpark, die gute Möglichkeiten bieten, die vielen kulinarischen Angebote des Gartenfestivals zu genießen.

Das Festival ist Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

hah