Bebauungsplan für Windkraft-Fläche

Energiewende: Schaafheim will rechtlichen Rahmen für Projektentwickler auf Vorrangfläche 2-88 schaffen

Schaafheim 26.04.2023 - 13:54 Uhr 2 Min.

Drohnenblick auf die Windkraft-Vorrangfläche 2-88 bei Schaafheim. Rechts das Naturschutzgebiet Buchertsgräben. Mit einem Bebauungsplan will die Gemeinde einen Wildwuchs durch Projektentwickler verhindern. Foto: Klaus Holdefehr

Bereits in einem frühen Stadium der planerischen Entwicklung hat Bürgermeister Daniel Rauschenberger mit Hilfe der hessischen der Landes-Energieagentur (Lea) eine breite Bürgerbeteiligung angestoßen - und damit weitgehenden Konsens in der Bevölkerung erreicht: Die Nutzung der Flächen für Windkraft sei angesichts der Forderung nach einer Energiewende ein Gebot der Stunde.

Das Bebauungsplan-Verfahren bezieht sich allerdings nur auf ein als 2-88 bezeichnetes Teilgebiet der gesamten Vorrangfläche für Windkraft bei Schaafheim. Die Teilfläche liegt zwischen dem Naturschutzgebiet Buchertsgräben und der Kerngemeinde. Sie setzt sie sich aus etlichen Grundstücken mit unterschiedlichen Eigentümern zusammen.

Bürger wirtschaftlich beteiligen

Einfacher sind die Verhältnisse auf der 81 Hektar großen Fläche 2-117 im Wald beim Ortsteil Mosbach. Sie hat nur zwei Eigentümer hat: die Gemeinde Schaafheim selbst und das Land Hessen.

Das Gesamtverfahren ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass es einen recht breiten Konsens über ein »Pooling« gibt. Das heißt: Alle Teilflächen werden in einer Planungs- und Ertragsgemeinschaft zusammengefasst.

Außerdem wird über eine darüber hinaus reichende wirtschaftliche Bürgerbeteiligung gesprochen. Das kann beispielsweise in Zusammenarbeit mit einer bestehenden Energiegenossenschaft oder durch die Gründung einer eigenen Genossenschaft ermöglicht werden.

Für die Fläche 2-117 hat die Landes-Energieagentur in einer Informationsveranstaltung ein Potenzial von mindestens drei bis vier Windkraftanlagen analysiert, für die deutlich kleinere Fläche 2-88 immerhin zwei bis drei. Sie müssen aber sinnvoll zueinander angeordnet werden.

Ungeachtet dieser übergreifenden Überlegungen seien inzwischen mehrere private Projektentwickler auf den Plan getreten, die mit einzelnen Eigentümern verhandelten oder sogar schon Vorverträge abgeschlossen haben, berichtete der Bürgermeister in der Ausschusssitzung. Ein solcher Wildwuchs solle verhindert werden, denn er berge die Gefahr, dass ein einziges Projekt an der falschen Stelle eine weitere Ausschöpfung des Potenzials ausschließe.

»Wir wollen Ordnung in das Verfahren bringen«, formulierte Rauschenberger die Maxime für das weitere Vorgehen von Gemeindeverwaltung und Politik. Der Bebauungsplan sei das übliche Instrument, um Leitlinien für ihre weitere bauliche Entwicklung in kommunales Recht zu fassen.

Einstimmig empfahl der Bauausschusses denn auch der Gemeindevertretung, in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 2. Mai, ab 20 Uhr in der Kulturhalle die Aufstellung eines Bebauungsplans zu beschließen. Damit werden zunächst nur die Grenzen des Geltungsbereichs festgelegt, die in diesem Fall mit den Grenzen der Vorrangfläche 2-88 identisch sind.

Vorkaufsrecht für Gemeinde

Der Aufstellungsbeschluss eröffnet weitere Optionen: Die Gemeinde kann danach über das gesamte Gebiet eine Veränderungssperre verhängen, die zunächst für zwei Jahre gilt. Sie soll verhindert, dass in der Zwischenzeit unumkehrbare Faken geschaffen werden. Außerdem soll die Gemeinde eine Satzung erarbeiten, die ihr das Vorkaufsrecht für Grundstücke im Bereich 2-88 sichert.

KLAUS HOLDEFEHR