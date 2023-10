Baustelle in Hanau: Bald kommen Poller

Römerstraße

Hanau 25.10.2023 - 09:08 Uhr < 1 Min.

Nachdem im August der zweite Bauabschnitt in der Römerstraße begonnen hat, liegt der Arbeitsfortschritt im Zeitplan. Derzeit werden im Streckenabschnitt zwischen der Steinheimer Straße und dem Heumarkt Wasser- und Gasleitungen verlegt. Eine Besonderheit ist dabei das neu verlegte Schieberkreuz. Dabei handelt es sich um ein Bauteil, dass den Wasserzufluss von der Hauptleitung in Richtung der Versorgungsleitungen in den Nebenstraßen und damit die Hausanschlüsse vor Ort regelt. Das alte Schieberkreuz wurde durch ein neues Bauteil ersetzt. In den kommenden zwei Wochen sollen sämtliche neuen Leitungen in Betrieb gehen.

Im nördlichen Bereich der Baustelle installieren Arbeiter derzeit Leerrohre für die städtische Stromversorgung. Und: In rund zwei Wochen werden die neuen versenkbaren Poller angeliefert und eingebaut. Die auf der Südseite des Marktplatzes anzubringenden Poller sollen das illegale Befahren der Fußgängerzone auf der Achse Marktplatz Südseite - Nürnberger Straße unterbinden. Die Tiefgarage "Am Markt" ist zurzeit über die Steinheimer Straße erreichbar.

Pressemitteilung Stadt Hanau (gekürzt)