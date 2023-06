Maispflanzen wachsen auf einem Feld bei Hofheim am Taunus. Die zunehmende Trockenheit macht den hessischen Landwirten auch in diesem Sommer zu schaffen. Die Wintersaaten von Weizen, Hafer und Gerste hätten bis März und April zwar genügend Regen abbekommen, sagte der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, Paulus, der Deutschen Presse-Agentur. Sorgen bereiten ihm jedoch die Herbstkulturen wie Rüben, Mais und Kartoffeln. (zu dpa "Bauern in Sorge wegen Trockenheit - Herbstkulturen brauchen Regen") Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++