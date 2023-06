Bauaufsicht: Ehemaliges Spielwarenhaus nicht mehr standsicher

Gebäude: Bauzaun sichert in der »Bummelgass« im Stadtkern von Babenhausen entfernt ein altes Ensemble

Babenhausen 21.06.2023 - 14:44 Uhr 1 Min.

Mit einem Bauzaun muss ein Ensemble in der Babenhäuser Innenstadt gesichert werden. Die Bauaufsicht des Landkreises hat das angeordnet, weil das einstige Geschäftshaus nicht mehr standsicher ist.

Zum Schutz der Passanten ist deshalb mit einem Zaun ein Sicherheitsabstand geschaffen worden. Und das nicht zum ersten Male. Bereits im Winter 2018/19 hatte die Bauaufsicht des Landkreises eine Einzäunung des Anwesens Fahrstraße 13 und 15 angeordnet, weil am Doppelhaus von Sachverständigen schwerwiegende Mängel bei der Standsicherheit, also der Statik, festgestellt worden waren. Der Eigentümer war aufgefordert worden, damit bereits am 15. Januar 2019 zu beginnen. Ansonsten werde der Landkreis auf Kosten des Eigentümers die Arbeiten in Auftrag geben, war damals vom Pressebüro des Landkreises auf Nachfrage mitgeteilt worden.

Der Namen des Eigentümers war allerdings nicht verlautbart worden. Und der wird auch jetzt nicht vom Rathaus genannt, wo man selbstverständlich nicht glücklich über die Situation ist, wie der Fachbereitsleiter für Sicherheit und Ordnung, Max Grychta, auf Nachfrage anmerkt.

Der Eigentümer sei bemüht, die Mängel zu beheben und das Gebäude, in dem im Erdgeschoss bis vor wenigen Jahrzehnten unter anderem auch elektrische Spielzeug-Eisenbahnen zu haben waren und noch immer an den Fassaden die Aufschrift »Spielwaren Ott« zu lesen ist, wieder nutzbar zu machen, so Max Grychta. Das sei aber in diesen Zeiten mit Denkmalschutz-Auflagen und weiteren bürokratischen Regelungen nicht einfach zu verwirklichen, koste vor allem viel Geld. »Die Stadt sitzt da zwischen den Stühlen«, räumt der Ordnungsamtschef ein, könne nicht direkt eingreifen.

Die Absicherung in der Fahrstraße, die in Nord-Süd-Richtung durch den alten Stadtkern führt und die einst die wichtigste Verkehrs- und Durchgangsstraße war, ist freilich schon ein gewisser Störfaktor in Nachbarschaft zum Marktplatz mit dem Rathaus, der Stadtkirche und dem »Schwartzen Löwen«, das als ältestes Gasthaus der Stadt gilt. Das sanierungsbedürftige Ensemble war in den Jahren um 1960 als Kombination der Häuser Nummer 13 und 15 zu einer Geschäftsfront mit Schaufenstern ausgebaut worden.

Derzeit allerdings erinnert die Situation im Stadtkern an das einstige Drama und Dilemma mit dem ehemaligen Gasthaus Engel, das allerdings letztlich ein gutes Ende fand. Der Engel stand ebenfalls in der Fahrstraße, war allerdings vor rund drei Jahrzehnten langsam zur Bauruine geworden. Zwei Architekten erwarben sich schließlich Verdienste, denn sie steckten Geld und viel eigene Arbeit in das halb verfallene Gebäude. Das wurde nach der gelungenen Sanierung zunächst als Café betrieben. Inzwischen ist es als »Pfannkuchenhaus« in der Innenstadt etabliert.

Michael Prasch