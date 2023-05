Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Balkonkraftwerke liefern hausgemachten Strom - bei richtiger Nutzung

Hanau bietet Beratung

Hanau 25.05.2023 - 08:42 Uhr 3 Min.

Ein Balkonkraftwerk hängt an einem Balkon.

Sommer, Sonne, Strom erzeugen: Das Prinzip der großen Solaranlagen können sich Mieter und Eigentümer bereits seit ein paar Jahren im Kleinformat auf den Balkon holen. Mehrere hessische Städte unterstützen die Bürgerinnen und Bürger dabei.

Unter anderem will die Stadt Hanau mit den sogenannten Balkonkraftwerken eine umweltfreundliche Möglichkeit der Stromerzeugung verbreiten, wie Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) erklärt. So sehe es auch ihr Klimaschutzkonzept vor. Zusammen mit der Landesenergieagentur Hessen (LEA) und den Stadtwerken Hanau bieten sie derzeit kostenfreie Beratungen an. Und es gibt großes Interesse: «Das Angebot der Balkonkraftwerke wird von den Hanauer Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen», berichtet die Geschäftsführerin der Stadtwerke Hanau, Martina Butz.

Auch die LEA bemerkt die hohe Nachfrage: «Immer, wenn im Baummarktprospekt ein Balkonkraftwerk angeboten wird, klingelt es bei uns in der Fördermittel-Hotline», sagt ein Sprecher. Doch eine landesweite Förderung gibt es laut LEA-Geschäftsführer Karsten McGovern aktuell nicht, die laufe bislang über die Kommunen. Weitere Beispiele dafür seien Darmstadt, Eschborn, Linsengericht, Maintal, Marburg oder Wiesbaden. Wer an einem Balkonkraftwerk interessiert sei, sollte sich einfach bei Stadt oder Gemeinde nach Fördermöglichkeiten erkundigen.

Balkonkraftwerke bestehen meist aus zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und einer Anschlussdose für das Hausnetz. «Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom aus der Sonnenenergie, der dann vom Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird», erklärt Alexander Nollau, Abteilungsleiter im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). «Der Wechselstrom wird ins Hausnetz eingespeist, wo er direkt verbraucht wird. Scheint die Sonne, können Sie Stromkosten einsparen.»

Immer mehr kleine Solaranlagen

Das Register der Bundesnetzagentur zeige, dass sich immer mehr Menschen kleine Solaranlagen anschafften, sagt ein Sprecher der Behörde. In Deutschland seien bislang rund 200 000 Solaranlagen unter 600 Watt, zu denen die Balkonkraftwerke gehören, bei der Bundesnetzagentur angemeldet worden. Davon befänden sich etwa 15 500 in Hessen. Der LEA-Sprecher weist jedoch darauf hin, dass sehr viele Nutzer ihre privaten Solaranlagen nicht wie vorgeschrieben angemeldeten. Die tatsächliche Zahl könnte demnach noch deutlich größer sein.

Dass immer mehr Menschen sich für ein Balkonkraftwerk entscheiden, kann verschiedene Gründe haben. Beispielsweise könne mit dem hausgemachten Solarstrom ein persönlicher Beitrag zur Energiewende geleistet werden, sagt die Verbraucherzentrale Hessen. Etwa 2,5 Tonnen CO2-Ausstoß spare das Mini-Kraftwerk in 20 Jahren. Dabei sind die Nutzer nicht an einen Ort gebunden, denn die Anlage kann beim Umzug einfach mitgenommen werden.

Und auch im Geldbeutel kann sich die Anlage nach kurzer Zeit bemerkbar machen: Laut Verbraucherzentrale kann ein Standardsolarmodul mit 380 Watt Leistung auf einem sonnigen Balkon rund 280 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren. Das entspreche etwa dem jährlichen Verbrauch eines Kühlschranks und einer Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt. Laut LEA können sich die Anschaffungskosten nach fünf bis sechs Jahren rentiert haben.

Bei der Höhe der Investition müssten Interessierte normalerweise mit 350 Euro bis 600 Euro rechnen, erklärt die Verbraucherzentrale. Auch wenn seit Januar 2023 die 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Balkonkraftwerke entfallen, seien die Preise derzeit teils deutlich höher. Das liege an der hohen Nachfrage und Verzögerung bei der Lieferung von Bauteilen. Daher sollte vorab geschaut werden, ob es sich lohne und die Installation möglich sei.

Zunächst sollte kontrolliert werden, ob im Haus ein Zweirichtungszähler vorhanden ist. Der moderne Stromzähler verhindert, dass der Zähler bei der Einspeisung anfängt rückwärtszulaufen, wie das Verbraucherfenster erklärt. Laut dem Portal der Landesregierung unterstützen manche Netzbetreiber sogar die Anschaffung eines Balkonkraftwerkes, indem ein notwendiger Zähleraustausch kostenlos vorgenommen wird.

Ausrichtung des Balkons

Auch die Ausrichtung des Balkons sollte bedacht werden: «Ein Balkon, der möglichst nach Süden, südöstlich oder südwestlich ausgerichtet ist, bringt natürlich eine höhere Sonneneinstrahlung als ein Nordbalkon», sagt VDE-Experte Nollau. Je mehr Sonneneinstrahlung die Solarmodule bekommen, umso mehr Strom wird produziert. Des Weiteren muss auf dem Balkon eine Einspeisesteckdose vorhanden sein. Mit einer sogenannten Wielanddose werde unter anderem eine Überhitzung verhindert, empfiehlt der VDE.

Hat ein Interessent nun einen sonnigen Balkon, den richtigen Zähler und eine Einspeisesteckdose, muss er seine Anlage vor Installation nicht nur bei der Bundesnetzagentur, sondern auch beim Vermieter und beim Netzbetreiber anmelden. Dabei kommt es laut Verbraucherzentrale zu hohem bürokratischen Aufwand.

Doch es gibt auch einen Lichtblick: Wie ein Sprecher des hessischen Wirtschaftsministeriums erklärt, hat der Bund Anfang Mai beschlossen, dass die Meldepflichten teils vereinfacht oder gestrichen werden sollen. Auch sollen rückwärtsdrehende Zähler entgegen den aktuellen Vorgaben vorübergehend geduldet werden. Ab wann die neuen Regelungen gelten, ist laut dem Sprecher noch unklar.

dpa/lhe