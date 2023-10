Babenhausens Parlament gegen mehr Kiesabbau - Nein hat aber wenig Gewicht

Verlängerung des Rahmenbetriebsplans der Firma Kaspar Weiss

Babenhausen 23.10.2023 - 15:23 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kurz vor der bayerischen Grenze fördert das Unternehmen Kaspar Weiss Kies aus dem Erdreich und hat so zwei große Seen produziert. Babenhausen lehnt die Verlängerung des Rahmenbetriebsplans um weitere fünf Jahre ab. Foto: Ursula Friedrich

Während Bürgermeister Dominik Stadler überzeugt ist, dass es im Anliegen des Kiesunternehmens nicht um eine Flächenerweiterung, sondern lediglich um einen zeitlichen Zuschlag um fünf Jahre geht, wittert Stephan Sawallich (CDU) Ungemach. "Das ist ein Trick: Der alte Rahmenbetriebsplan aus 2002 wird so am Leben erhalten und scheibchenweise immer weiter verlängert. So muss kein neues, großes Komplettverfahren angestrengt werden, man spart Zeit und Geld. Aber: Alle Gutachten stammen noch aus den 90er-Jahren."

Darum geht's: Rund um Babenhausen wird an acht Standorten Kies und Quarzsand aus reichem Vorkommen gefördert. Richtung Bayern, zwischen B26 und Bahntrasse, schürft seit Jahren die Firma Kaspar Weiss. Auf diese Weise sind zwei große Kiesseen entstanden. Jetzt läuft für den Goldbacher Unternehmer der Rahmenbetriebsplan für den Tagebau zum Jahresende aus. Fünf Jahre on top sind beantragt, das findet die Entscheidungsbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt (RP), unbedenklich und hält keine neue Umweltverträglichkeitsprüfung für nötig. Auch der Magistrat in Babenhausen empfiehlt, eine positive städtische Stellungnahme abzugeben. Die perspektivisch geplante Rohstoffgewinnung und die anschließende Rekultivierung seien Grund für weitere fünf Jahre, so die Auffassung der Verwaltung.

Stephan Sawallich hält dagegen: Auf der genehmigten Fläche wurden bislang zwei Streifen ausgespart, die sich am Ostsee Richtung Bayern befinden. Dort ruht aktuell die Abbautätigkeit. Bislang ausgenommen vom Tagebau waren zwei Schutzzonen. "Der Streifen im Osten mit 350 Metern Breite wurde wegen der Trinkwassergewinnung ausgenommen und der im Westen mit 200 Meter Breite wegen einer alten Höhenleitung", erläuterte der Christdemokrat im Stadtparlament - das Gebiet ist bewaldet. Noch, denn Sawallich glaubt, dass Kaspar Weiss innerhalb des Betriebsgeländes demnächst expandiert. "Das Ziel der Verlängerung ist, den östlichen Seeteil wieder abzubauen." Der Schutz des Grundwassers - in unmittelbarer Nachbarschaft liegen zwei Trinkwasserbrunnen - der Böden und des Klimas haben in Babenhausen oberste Priorität - das ist im Regelwerk Kies manifestiert, das den Kiesabbau drosseln will.

Schon bevor das politisch auf die Schiene gesetzt war, stellte Kaspar Weiss seine Expansionspläne vor, die rund 17 Hektar (Wald-)Fläche betreffen. Das Anliegen aus dem Jahr 2018 hatte eine große politische Mehrheit weniger skeptisch beurteilt. Damals war die CDU der Sache gegenüber aufgeschlossen, "nur wir Grünen waren gegen diese Erweiterung", erinnert sich Manfred Nodes.

Bislang wurde das Vorhaben nicht weiter verfolgt, doch in Babenhausen rechnet man mit entsprechenden Anträgen Anfang 2024. Im aktuellen Fall hat die Stadt kaum Einfluss und das Nein, das CDU, SPD, Freie Wähler und Grüne aussprachen (die FDP und zwei CDU-Stadtverordnete stimmten dafür, ein FDP-Mann enthielt sich) hat wenig Gewicht. Wichtig sei es dennoch, meint Wolfgang Heil: "Wir müssen Druck aufbauen beim RP."

urs