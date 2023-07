Babenhausens letzter katholischer Pfarrer Ferdinand Winter geht in Ruhestand

Offizielle Verabschiedung bei Gottesdienst am 8. Oktober

Babenhausen 31.07.2023

Als katholischer Pfarrer von Babenhausen geht jetzt Ferdinand Winter in den Ruhestand. Die Pfarrstelle in "St. Josef" wird nicht mehr besetzt.

Winter, der 1955 in Mühlheim geboren wurde, war seit 2007 in der Pfarrgemeinde als Pfarrer im Amt. Er war als Nachfolger von Christian Dach, der seit 1973 in St. Josef tätig war, als katholischer Pfarrer nach Babenhausen gekommen war. In seiner Wirkungszeit taufte Winter Neugeborene, gab Paaren vor dem Altar den kirchlichen Segen zur Vermählung und geleitete Verstorbene zum Grab. Der sehr freundliche Mann war vor allem auch als Seelsorger bei den Katholiken gefragt, wenn diese nach Beistand in schwierigen Lebenslagen suchten.

Sein Aufgabenbereich erstreckte sich nicht nur auf Babenhausen, sondern ebenso auf die Stadtteile. Auch in Hergershausen und Langstadt wurde er zu Gottesdiensten eingeladen, regelmäßig immer in St. Josef in Babenhausen, wo die Kirche am Rand der Altstadt 1971 vom damaligen Mainzer Bischof und späteren Kardinal Hermann Volk als Neubau geweiht worden war. Volk hatte Winter einst im Mainzer Dom zum Priester geweiht. Am 1. Mai, dem Tag der Kirchenweihe, wird seitdem in »St. Josef« jeweils Pfarrfest gefeiert.

Nun Pastoralraum Bachgau

Beim letzten Pfarrfest am 1. Mai hatte der Dieburger Pfarrer Alexander Vogl, der übrigens bis zur Auflösung der Dekanate im vergangenen Jahr Dekan im Dekanat Dieburg war, in Babenhausen über die Neuerungen auf dem Pastoralen Weg informiert. Babenhausen mit den Stadtteilen gehört nun zum Pastoralraum Bachgau zusammen mit Dieburg, Eppertshausen, Münster, Schaafheim, Radheim und Mosbach. Es gibt inzwischen fast 50 derartige Pastoralräume im Bistum Mainz, die sich aus seitherigen Pfarreien formieren. Verschiedene Arbeitsgruppen innerhalb der jeweiligen Pastoralräume sind damit beschäftigt, das kirchliche Leben in den jeweiligen Gemeinden und Städten neu zu ordnen, darunter in den Themenschwerpunkten Katechese, Gottesdienste, Kirchenmusik und Sozialpastoral. Dabei ist jeweils auch ehrenamtliche Mitarbeit gefragt.

In der katholischen Kirchengemeinde Babenhausen steht also ein Abschied vom Pfarrer bevor. Die evangelische Kirchengemeinde konnte in diesem Jahr mit Pfarrer Ulrich Möbus einen Nachfolger von Pfarrer Frank Fuchs begrüßen, der andernorts eine Aufgabe übernahm. Möbus war vorher fast zwei Jahrzehnte lang Pfarrer in Altheim und Harpertshausen.

mp

Zahlen und Fakten: Katholiken in Babenhausen In Babenhausen, wo Erasmus Alberus im Jahre 1545 die Reformation einführte, hatte die katholische Kirche erst wieder um 1886 Fuß gefasst, als eine Kapelle vor der Stadtmauer errichtet wurde, die an der jetzigen Straße "An der Stadtmauer" stand und abgerissen wurde, als die jetzige Kirche in der Nähe errichtet worden war. Doch bereits um 1854 war ein katholischer Geistlicher aus Nieder-Roden als Seelsorger in der damaligen Militär-Strafanstalt, die im Babenhausener Schloss eingerichtet war, gerufen worden. In der Stadt lebten damals nicht einmal 100 Katholiken. 1870 war Babenhausen zunächst in das katholisch geprägte Dieburg eingepfarrt worden, wurde um 1906 dann eine selbstständige katholische Kirchengemeinde. Um jene Zeit gab es um die 340 Katholiken in der Stadt. Deren Zahl erhöhte sich schlagartig durch den Zuzug von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen gegen Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahl war in den vergangenen Jahren dann wieder rückläufig, wie überall im Lande. Aber es sind in Babenhausen und den Stadtteilen noch um die 4000.