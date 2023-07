Babenhausen stellt sich auf heiße Turniertage ein

Sport: Wie sich der Reit- und Fahrverein auf die Veranstaltung ab Samstag, 8. Juli, vorbereitet - Höhepunkt am Montag

Babenhausen 02.07.2023 - 11:21 Uhr 1 Min.

Rund 1000 Starts werden bei den Babenhäuser Turniertagen am Wochenende erwartet. Höhepunkt ist das S-Springen am Montag. Archivfoto: Ursula Friedrich

Der Montag mit der finalen Springprüfung Klasse S ist nicht nur sportlicher, sondern auch gesellschaftlicher Höhepunkt. Spanferkel, Festkapelle, kühle Drinks und ein heißer Wettstreit im Parcours warten auf die Besucher.

Hitze verspricht aktuell auch die Wetterlage - und dafür sind die "Macher" der Babenhäuser Turniertage gerüstet, die bisher knapp 1000 Nennungen an drei Tagen zählen. Vereinschef Ingo Dries erzählt, was zum Wohl der Tiere getan wird. "Wasser, Wasser, Wasser ...", sagt Dries, dessen Verein das Nass ohne Limit zur Verfügung stellt. Nicht nur an den Zapfstellen. Auch am Abspritzplatz, wo die Pferde nach dem Wettbewerb eine ordentliche Dusche erhalten. Das gehört zum Service. Weil die Sommer immer heißer werden, wurde außerdem gepflanzt. Die neue Baumreihe entlang des großen Springplatzes ist gut angegangen. "Unsere Anlage liegt in Waldrandnähe und dicht an der Lache" - auch das fördert das Klima.

Die Reitsportanlage Auf der Schwedenschanze bietet am Dressurviereck einen alten Baumbestand, der Schatten spendet. Klar ist aber auch: Die Verantwortung für das Tier liegt auch beim Halter, Insektenschutz, Fliegendecken und ein sensibles Auge für den Sportpartner sind selbstverständlich. Ohne das Grundwissen zum Pferd gehe im Reitsport nichts, so Ingo Dries, eine Turnierlizenz gibt es erst, nach den Basisabzeichen. "Darin enthalten ist das Grundwissen rund um Pferdehaltung", erläutert der Vereinschef, der lobt: "Hier tut der Pferdesportverband viel." Zweimal jährlich bietet der Reit- und Fahrverein diese Abzeichenkurse an.

Derart gerüstet, hoffen die Veranstalter nun auf schöne, unfallfreie Turniertage beim 44. Reitturnier. Sportliche Höhepunkte sind die M-Dressur am Sonntag (10.30 Uhr) und die Springprüfung Klasse S um 17.45 Uhr und das S-Springen mit Stechen am Montag (17 Uhr). Dass die Veranstaltung diesmal von vier auf drei Tage und von 28 auf 22 Prüfungen gestutzt wurde, auch das ist eine wohlbedachte Entscheidung. In Babenhausen, wo in diesem Jahr drei Turniere ausgerichtet werden, muss nachhaltig gedacht werden. Das heißt: Haushalten mit den ehrenamtlichen Helfern, mit der landwirtschaftlichen Fläche, die auch der Heuproduktion dient.

So musste das populäre Kutschturnier vom 1. Mai auf den 19. und 20. August verlegt und zum Start in den Wonnemonat ein kleineres WBO-Turnier für Nachwuchsreiter ausgerichtet werden. Der Grund: "Wir brauchen die Wiesen für das Pferdefutter", erklärt Anja Geißler, Chefin der Meldestelle. So beliebt das Kutschturnier auch ist, es fordert viel Raum - und auf dieser Fläche spross das Gras. Zwischenzeitlich ist gemäht, das Heu gemacht und die großen Wiesen frei für Sportveranstaltungen.

urs