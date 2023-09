Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Babenhausen: Kiesabbau gefährdet Grundwasser

Gemeindevertretung: Hauptausschuss Babenhausen sieht Antrag zur Abbaufläche Akazienhof kritisch

Babenhausen 10.09.2023 - 12:48 Uhr 2 Min.

Ein Blick auf die Kiesabbaufläche am Akazienhof. Weil der Grundwasserpegelleicht sinkt, ist jetzt ein zusätzliches Verfahren nötig. Foto: Friedrich

Schon vor Jahren gab es eine politische Mehrheit in Babenhausen für das Projekt und auch 2015 im Planfeststellungsverfahren zum Rahmenbetriebsplan grünes Licht - heute steht man dem Abbau des Quarzsand und -kies politisch kritischer gegenüber. Zumal man jetzt vom Regierungspräsidium Darmstadt (RP) um eine Stellungsnahme gebeten wurde.

Hintergrund: Durch den Tagebau sinkt das Grundwasser ab. Die Schumann & Hardt GmbH & Co KG hat beim RP einen Antrag eingereicht, entgegen den bisherigen Vorgaben auch bei einer Unterschreitung des Grenzgrundwasserstands weiter mit leicht geringerem Tempo mit dem Nassabbau fortzufahren. Dafür ist ein vereinfachtes Planfeststellungsverfahren nötig.

Die Stadt Babenhausen sieht das kritisch. Weil die Zeit drängte - die vorgegebene Frist durch die Landesbehörde zur Stellungnahme war kurz -, antwortete der Magistrat bereits im Juli: Dem Ansinnen des Abbaubetriebs könne wegen ökologischer Bedenken nicht zugestimmt werden. Dieser Einschätzung schlossen sich jetzt auch die Fachausschüsse des Parlaments an.

Der CDU-Stadtverordnete Stephan Sawallich brachte seine Bedenken auf den Punkt. Durch die Auskiesung sinke der Grundwasserspiegel ab: "Der Wald rund um die Uferzone ist schon kaputt. Auch gegenüber der Dudenhöfer Straße." Dort befindet sich eine zwischenzeitlich stillgelegte Betriebsfläche mit dem daraus resultierenden Kiessee.

Da eine Beteiligung anerkannter Naturschutzverbände im Verfahren offenkundig nicht vorgesehen wurde, hakt die Stadt nach. "Wir haben um eine Stellungsnahme der Oberen Naturschutzbehörde gebeten", sagte Bürgermeister Dominik Stadler: "Diese fachliche Expertise steht noch aus."

Der Abbauabschnitt Akazienhof I ist etwa 870 Meter von der Stadtgrenze entfernt. Mit den folgenden Abbauabschnitten II bis IV rückt der Baggersee zunehmend an die Bebauung heran und wird final 340 Meter vom Wohngebiet "Frankfurter Straße" entfernt liegen.

"In Rodgau wurde im Jahr 2022 ein vergleichbarer Antrag des dortigen Abbauunternehmens seitens des RP aufgrund der Lage des Waldes und unmittelbar benachbart zu einem Naturschutzgebiet kritisch gesehen", heißt es aus dem Magistrat. Hat das Veto der Stadt also Chancen? "Im Vergleich zum Abbaugebiet Dudenhofen sind beim Akazienhof Waldgebiete und naturschutzrechtlich relevante Gebiete tatsächlich relativ weit vom Abbaubereich entfernt. Insofern wird das RP den vorliegenden Antrag weniger kritisch sehen", heißt es aus dem Rathaus.

Beim Abbau Akazienhof sei die von der Grundwasserabsenkung betroffene 72,8 Hektar große Fläche vernachlässigbar, glaubt das RP. Handlungsvorgaben, wie man mit dem Abbau des reichlich vorhanden Rohstoffs rund um Babenhausen umgehen will, hatte die Babenhäuser Kommunalpolitik 2022 in ihrem Kiesregelwerk festgelegt. Die Stadt will keine ihrer Flächen zum Rohstoffabbau oder der Lagerung mehr verpachten oder verkaufen. Auch neue Rahmenbetriebspläne zum Kiesabbau und Anträge außerhalb von bestehenden Rahmenbetriebspläne werden abgelehnt.

Ursula Friedrich