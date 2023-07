Babenhausen: Ein Tauffest der besonderen Art

Aktion im Freibad

Babenhausen 03.07.2023 - 14:58 Uhr 2 Min.

Der dreijährige Maxim, auf dem Arm seiner Mutter Janine Ebermann, war eines von 17 Kindern, die nun im Babenhäuser Freibad getauft wurden. Rund 120 Menschen kamen zum Taufgottesdienst, den die evangelischen Kirchengemeinden aus Babenhausen und Schaafheim gemeinsam gestalteten.

Dass er sich nicht schmutzig machen soll, muss Janine Ebermann ihrem Sohn nicht nachrufen. Auf sein weißes Hemd, das Ensemble aus sandfarbener Hose und Weste samt Fliege und die glänzenden Schuhe passt Maxim selbst gut auf. Schon bald ist zum Herumtoben auch keine Zeit mehr.

Um Punkt zehn Uhr nehmen alle Besucher im abgegrenzten Bereich des Babenhäuser Freibads Platz, den die evangelischen Kirchengemeinden Babenhausen, Harreshausen, Hergershausen und Sickenhofen sowie Schaafheim und Schlierbach für diesen Sonntagvormittag reserviert haben.

Weniger Mitglieder, weniger Personal

Die Kirchengemeinden haben sich der bundesweiten Aktion der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) angeschlossen und unter dem Motto "Viele Gründe. Ein Segen. Deine Taufe" zum Gottesdienst mit Taufe im Freibad eingeladen.

Mit Tauffesten an außergewöhnlichen Orten wie Schwimmbädern, Seen oder Flüssen will die evangelische Kirche Raum und Möglichkeiten schaffen, die Taufe als Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen neu zu entdecken.

Die Gemeinden im Dekanat vorderer Odenwald haben die bundesweite Aktion zum Anlass genommen, in den frisch gegründeten "Nachbarschaftsräumen" gemeinsam Gott zu feiern. Schaafheim mit Schlierbach sowie Babenhausen mit allen Stadtteilen außer Harpertshausen bilden einen Nachbarschaftsraum.

Dieser ist aus einer sich stark verändernden Situation entstanden, wie die Referentin für gesellschaftliche Verantwortung im Dekanat, Annette Claar-Kreh, erklärt. "Die Kirchengemeinden müssen sich auf verschiedenen Ebenen mit Veränderungen auseinandersetzen und Antworten darauf finden", sagt sie, "denn es gibt auch in den Kirchen eine Art Fachkräftemangel bei Pfarrern und Pfarrerinnen, Gemeindepädagogen und Kirchenmusikern. Außerdem ist die Zahl der Gemeindemitglieder rückläufig."

Deshalb sei die Kooperation in verschiedenen Bereichen intensiviert worden. "Wir überlegen zudem, wie die Kirchenarbeit neu organisiert werden kann, welche Angebote noch nötig sind und wo wir uns neu aufstellen können."

Maxim ist eines von 17 Taufkindern

Zu den Neuerungen im Zeichen der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit gehört auch das Tauffest im Babenhäuser Freibad, das von der Schaafheimer Jugendband "Heavens finest" musikalisch begleitet wird. 15 Familien sind gekommen, um im Schatten des ehemaligen Muschelkutters "Jenny" einen gemeinschaftlichen Gottesdienst zu feiern und im Anschluss ihre Kinder taufen zu lassen.

An vier Taufstationen geben die Pfarrer Andrea Rudersdorf (Babenhausen), Elke Becker (Hergershausen und Sickenhofen), Ulrich Möbus (Babenhausen und Harreshausen) sowie Marcus David (Schaafheim) 17 Kindern den Segen. Unter ihnen der kleine Maxim. Als seine Mutter ihn zur Taufstation bringt, wandelt sich die Aufregung in andächtige Stille. Pfarrerin Elke Becker zeichnet ihm mit etwas Wasser dreimal symbolisch ein Kreuz auf die kleine Stirn.

Melanie Schweinfurth

Stichwort: Die Taufaktion Mit Tauffesten in der Woche nach dem 24. Juni, dem Geburtstag von Johannes dem Täufer, nahm das Evangelische Dekanat vorderer Odenwald an einer bundesweiten Aktion der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) teil. Die Stadt Babenhausen stellte für die Taufe von 17 Kindern aus Babenhausen und Schaafheim einen Teil der Freizeitanlage im städtischen Freibad zur Verfügung. Viele Eltern nahmen die Gelegenheit wahr, um die wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallene Taufe ihrer Kinder nun an einem besonderen Ort nachzuholen. Zum Taufgottesdienst kamen rund 120 Menschen. Vier Pfarrer gestalteten das Fest gemeinsam. In ihren Andachten schufen sie jeweils eine thematische Verbindung zum Schiff "Jenny", das im Babenhäuser Schwimmbad als Restaurant und Technikgebäude dient. (schme)