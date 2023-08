Babenhausen bereit für das Altstadtfest

Freizeit: Gefeiert wird am 9. und 10. September

Babenhausen 20.08.2023 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Oldtimer-Ausstellung mit Traktoren in der Nähe des Hexenturms wird beim Babenhäuser Altstadtfest wieder eine besondere Attraktion sein. Foto: Michael Prasch

Fendt fungiert gleichzeitig auch seit Jahren als Marktmeister und bringt seine organisatorischen Talente ein. "Es ist ein Fest der Vereine, ein Treffpunkt der Generationen und also auch ein Familienfest", sagt Fendt. An der Gestaltung des Altstadtfestes beteiligen sich etwa zehn Vereine mit eigenen Standplätzen und insgesamt um die 40 Händler, wobei der Schwerpunkt entlang der Bummelgass liegt, wie die Babenhäuser einen Abschnitt der Fahrstraße nennen, der seit alten Zeiten in Nord-Süd-Richtung durch die teils noch von einer mittelalterlichen Stadtmauer umgebenen Altstadt führt. Diese Straße ist auch die "Geschäftsmeile" der Innenstadt. Und der Sonntag (10. September) wird verkaufsoffen sein, wie Fendt mitteilt.

Der Marktmeister wird in diesem Jahr das Fest am Samstag um 12 Uhr nicht wie gewohnt in der Bummelgass im Hof des evangelischen Pfarrhauses eröffnen können, wo sonst immer die Handballer ihren Churfränkischen Weintreff beim Altstadtfest hatten. Da ein neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde eingezogen ist, ist kein Feiern mehr möglich. Stattdessen darf der Hof des evangelischen Gemeindehauses (Erasmus-Alberus-Haus) am Marktplatz als Standort genutzt werden.

Dort wird diesmal das Fest eröffnet, bei dem auch Straßenkünstler die Besucher erheitern werden. Clown "Sepp" aus Oberbayern ist nicht mehr dabei. "Der ist zu alt geworden", sagt Fendt, der auf eine besondere Attraktion verweist, die in der Nähe der historischen Stadtmühle und des Hexenturms geboten wird: Dort wird die Feuerwehr ihren Standplatz haben und voraussichtlich auch wieder frischen Apfelsaft keltern. Zudem erwarten die Babenhäuser Traktorfreunde viele Besucher bei einer Oldtimer-Ausstellung unter freiem Himmel. Präsentiert werden Traktoren und auch alte landwirtschaftliche Geräte.

mp